الأمم المتحدة تحذر من انتشار التعذيب في سجون أردوغان!

يواصل النظام التركي المضي في أسوأ حملة تطهير، وما يرافقها من إجراءات طوارئ وملاحقات قضائية لمعارضيه بتهم تتعلق بـ “الإرهاب”، متجاهلاً الانتقادات الأممية والغربية، وتحذيرات منظمات حقوقية من الممارسات القمعية بحق الشارع التركي، حيث اعتقل 3 رؤساء بلديات في محافظة هكاري، أمس، بعد مداهمة مقارهم، وأوقف محامية الرئيسة المشاركة لحزب الشعوب الديمقراطي، فيغن يوكسكداغ، المعتقلة منذ أسابيع.

وذكرت وسائل إعلام تركية أن قوات الشرطة داهمت بلديات تشوكورجا ويوكسك أوفا وشمدينلي بمحافظة هكاري، وأوقفت رئيس بلدية تشوكورجا، سرفت تونج، ونائبته هلال دومان، إضافة إلى 7 آخرين، كما أوقفت رئيسة بلدية يوكسك أوفا، عادلة كوزاي، ورئيس بلدية شمدينلي سفري يلماز.

كما أوقفت الشرطة التركية رئيسة فرع حزب الشعوب الديمقراطي السابقة في أورفا، أوز بينغول، إضافة إلى سودا تشليك، محامية الرئيسة المشاركة لحزب الشعوب الديمقراطي، فيغن يوكسكداغ، المعتقلة منذ أسابيع، وذلك في إطار حملات التوقيف التي شنتها في محافظة أورفا والمقاطعات التابعة لها.

وتشهد تركيا اضطرابات أمنية وحالة من عدم الاستقرار في المناطق الجنوبية الشرقية، بسبب الحملة العسكرية التي يشنها النظام التركي منذ أكثر من عام ونصف العام هناك، إضافة إلى استغلاله محاولة الانقلاب لشن حملة تصفية واسعة ضد المعارضين، شملت عشرات الآلاف من الأتراك، مدنيين وعسكريين.

إلى ذلك، قال خبير أممي: إن الإجراءات التي اتخذها النظام التركي بعد محاولة الانقلاب في الخامس عشر من تموز خلقت “بيئة مؤاتية للتعذيب”.

وقال مقرر الأمم المتحدة الخاص حول التعذيب، نيلز ميلتسر للصحافيين في أنقرة، إن “بعض التشريعات التي أقرت مؤخراً والمراسيم التشريعية خلقت بيئة مؤاتية للتعذيب”.

وهذه هي الزيارة الأولى التي يقوم بها مقرر الأمم المتحدة حول التعذيب إلى تركيا منذ عام 1998، وتأتي بعد أن اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الشرطة التركية بتعذيب معتقلين.

واعتقل أكثر من 70 ألف شخص في تركيا في إطار التحقيقات الجارية، إثر محاولة الانقلاب.

ومنذ المحاولة الانقلابية تم اعتقال أو إقالة أو تعليق عمل أكثر من 100 ألف شخص في القضاء والجيش والشرطة والإعلام والتعليم.

وبعد أسبوع على الانقلاب، أكدت منظمة العفو الدولية أن لديها “أدلة ذات مصداقية” على تعرّض أشخاص احتجزوا في إطار حملة الاعتقالات، لسوء معاملة وتعذيب.

وأكد ميلتسر أنه يبدو أن التعذيب انتشر بشكل مباشر بعد 15 تموز، بناءً على معلومات تلقاها خلال زيارته التي استمرت أسبوعاً، وأضاف: “تشير الشهادات التي تلقيناها من السجناء ومحاميهم إلى أنه في الأيام والأسابيع الأولى بعد الانقلاب الفاشل، انتشر التعذيب مع أنواع أخرى من المعاملة السيئة”.

وكالات