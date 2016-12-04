لجنة خاصة وطارئة لسرعة معالجة الاختناقات المائية

دمشق-البعث:

شكّلت محافظة دمشق لجنة خاصة وطارئة لبحث وإيجاد الحلول السريعة والعاجلة لمشكلة الاختناقات المائية الحاصلة نتيجة الكميات الكبيرة من الأمطار الغزيرة التي أدّت إلى توقف حركة السير في عدد من محاور المدينة، مع دخول المياه إلى الأبنية والأقبية المنزلية، بعد أن تجمعت في عدد من الأنفاق والشوارع، حيث أعاقت المواطنين إضافة لتعطّل بعض المركبات مع ارتفاع منسوب المياه في الشوارع.

وعزا مدير دوائر الخدمات في دمشق مازن فرزلي في تصريح لـ”البعث” الاختناقات الحاصلة إلى الهطول المفاجئ، الذي فاق طاقة المطريات الموجودة، كونه شكّل سيولاً وجرفاً للأتربة ما أدى إلى بعض الاختناقات بسبب تدفق المياه بكميات كبيرة إلى الطرقات والأنفاق إضافة إلى أنه الهطول الأول هذه السنة، لافتاً إلى استنفار وجهوزية كامل دوائر الخدمات والنظافة والصيانة لمتابعة المشاكل على الأرض.