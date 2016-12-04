مشــروعات حكوميــة تشهد علـى حضور التخطيط وغياب التنفيذ

دمشق-البعث:

لطالما دأبت معظم جهاتنا العامة على الترويج لمشاريع تنموية ذات أبعاد استراتيجية، منذ سنوات ما قبل الأزمة، لتأتي الأخيرة لتعرقل بعضها، وتنسف بعضها الآخر، ولعل المشاريع المتعلّقة بالطاقات المتجددة تندرج ضمن هذا السياق، إذ إن وزارة الكهرباء تروج لهذه المشاريع منذ 2010 وسبق لها أن أبدت استعدادها لإعطاء زخم لها، وكانت النتيجة أن ما تمّ تنفيذه من هذه المشاريع لم يرق لمستوى الترويج الذي حظيت به.

ويرى الخبير الاقتصادي الدكتور عابد فضلية أنه لم يكن من الحكمة التأخير في تنفيذ هذه المشاريع والاستفادة من مصادر الطاقة في فترة ما قبل الأزمة فهي تكلف الآن خمسة أضعاف التكلفة مقارنة بالفترة السابقة، ومع ذلك فإن تنفيذ هذه المشاريع إذا ما تم تنفيذه سيعطي نتائج مرضية في المستقبل.