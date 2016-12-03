بمشاركة سورية اليوم افتتاح الدورة الإقليمية للترياثلون

دمشق- البعث

تنطلق اليوم في مدينة شرم الشيخ المصرية الدورة الإقليمية للترياثلون الثانية الموحدة للمعوقين ذهنياً بمشاركة 11 دولة عربية ومن ضمنها بعثة منتخبنا الوطني التي غادرتنا أمس وتألفت من محمد طلال برنية (المدير الوطني) ومهند طه(المدير الرياضي) ومن اللاعبين: يوسف عبد الرحمن سروجي(دراجات شريك) وعبد الله سكيف (جري) ومحمد ضياء هنادي (سباحة).

الدورة تقام بمدينة السلام بشرم الشيخ وتستمر حتى الثامن من الشهر الجاري، حيث يشهد اليوم افتتاح الدورة التدريبية لإعداد كبيري مدربي الترياثلون بمشاركة 30 مدرباً من الدول المشاركة على أن تنطلق المنافسات يومي 6 و7 والختام سيتم فيه توزيع الجوائز وتكريم الفائزين، ويبلغ عدد المشاركين بالدورة 39 لاعباً و24 مدرباً سيتنافسون في الألعاب التي سيتم تنفيذها وهي 400 متر سباحة و2500 متر للجري، وبالنسبة للأصحاء 10 كيلومترات دراجات، على أن تشارك كل دولة بلاعبين أحدهما من المعاقين فكرياً وشريك من الأسوياء.

المشاركة بالدورة خطوة مهمة للأولمبياد السوري وللاعبينا، تحضيراً للمشاركة بالألعاب العالمية الصيفية 2019 التي تستضيفها العاصمة الإماراتية أبو ظبي.