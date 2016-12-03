مشــاركة واســعة في بطولــة نــادي الجيــش لبراعــم الفروســية

اختتمت بطولة نادي الجيش في فئة البراعم بعد منافسات قوية سيطرت عليها براءة الطفولة ومحبة الفوز لفرساننا الصغار الذين شاركوا بعدد كبير في البطولة يبشر بأن فروسيتنا مستمرة بجيل يتربى على حب رياضة الآباء والأجداد .

والبطولة تأتي ضمن خطة اتحاد الفروسية السنوية، وأقيمت للعام الثالث على التوالي، وهي من تنظيم وإشراف نادي الشهيد باسل الأسد للفروسية في الديماس، وتهدف لرعاية وصقل مواهب فروسيتنا ليكونوا فرسان سورية في المستقبل، وتم تنظيم البطولة وفق النظام الدولي للبطولات المحلية من حيث التحكيم والنقاط والجوائز.

وفئة البراعم لها مسلك خاص يظهر مهارات الفارس ومقدرته في التحكم والسيطرة على الجواد، من حيث المشي والالتفاف وكيفية تعامله مع الخيل ومعرفته باسم كل جزء من الخيل.

وقام كل من اللواء ياسر شاهين، مدير إدارة الإعداد البدني والرياضة في الجيش والقوات المسلحة، والعقيد ماجد عاصي، مدير نادي الشهيد باسل الأسد للفروسية، وعدد من ضباط النادي بتتويج جميع براعم الفروسية السورية من فئة المشي، وفئة الركض البطيء ( تروت ) بميداليات البطولة تشجيعاً لهم على المثابرة والاجتهاد والتقدم المستمر، ليكونوا فرساناً يرفعون علم الوطن عالياً في كل محافل الفروسية.