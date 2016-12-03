المشاركة في بطولة آسيا شكّلت فرصة لتقييم مستويات اللاعبين ميا: النتائج مخيّبة للآمال.. لكن لابد منها لنعرف نقاط ضعفنا

دمشق – البعث

أنهى منتخبنا الوطني للكاراتيه مشاركته في بطولة آسيا الخامسة عشرة للناشئين والشباب التي أقيمت في مدينة ماساكارا الأندونيسية، واستطاع فادي قره فلاح إحراز المركز الرابع لوزن تحت 67 كغ بعد فوزه على اللاعب الأردني المصنف ثالثاً عالمياً بالنشاط بعد تعادلهما 2/2، كما فاز في اللقاء الثاني على بطل كازاخستان 1/صفر، وخسر اللقاء الثالث مع بطل أندونيسيا صفر/1 في الثواني الأخيرة، كما خسر أمام لاعب سعودي3/4.

أما رباب بشير ففازت باللقاء الأول لوزن فوق 59 كغ على بطلة الهند 5/صفر وخسرت أمام بطلة الصين صفر/2 بينما خسرت مايا قره فلاح لقاءها الأول بوزن تحت 54 كغ أمام بطلة فيتنام صفر/1 والثاني أمام بطلة هون كونغ 3/4.

وجاء منتخب اليابان في المركز الأول بعد أن حقق 27 ميدالية متنوعة يليه منتخب إيران في المركز الثاني بـ21 ميدالية متنوعة فالمنتخب السعودي ثالثا بـ11 ميدالية متنوعة.

وقال رئيس اتحاد اللعبة جهاد ميا أن النتائج مخيبة للآمال لكن لا بد منها لنعرف نقاط ضعفنا وربما تكون سبباً في انطلاق اللعبة من خلال بناء الكادر التدريبي الذي هو أحد أعمدة اللعبة الأساسية، مضيفاً بأن أهداف استراتيجية الاتحاد تتماشى مع مسيرة تطور اللعبة عالمياً، لكن مجاراة العالمية تتطلب الارتقاء بالتحضيرات ولا سيما الفنية.

وأوضح ميا أن جميع لاعبي المنتخب بجميع الفئات يملكون إمكانات ممتازة وما ينقصهم الخطة التي تناسب مستوى البطولات التي يشاركون فيها والمدرب القادر على الارتقاء بمستوى اللاعب أثناء المباريات، لافتاً إلى التنسيق مع خبرات إيرانية مشهود لها بالمستوى العالي في هذه اللعبة للحضور إلى سورية من أجل تنظيم دورات للحكام والمدربين.

يشار إلى أن الحكم نضال دهنين المرافق للبعثة خضع لدورة الحكام التي نظمها الاتحاد الآسيوي للعبة على هامش البطولة وحصل على شهادة حكم آسيوي ما يؤهله للمشاركة في تحكيم البطولات الآسيوية القادمة، كما حصل مدرب المنتخب سهيل سلمان على شارة الكوتش الآسيوي.