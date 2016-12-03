العربي بطل كاراتيه السويداء

السويداء – زياد عامر

استضافت صالة نادي صلخد الرياضية بطولة المحافظة للكاراتيه للصغار والصغيرات وذلك بمشاركة 88 لاعباً ولاعبة من أندية (العربي- شهبا- صلخد-قنوات- الكفر-شقا- الغارية والقريا) حيث جاءت أولاً بالكاتا الفردي لفئة تحت ست سنوات سراء عامر(قنوات) ثم ناديا ضو(صلخد) وبالذكور جاء أولاً كنان الخطيب ثم حسين الخطيب (العربي)..

وفي فئة تحت 8 سنوات جاءت أولاً بالكاتا الفردي غنى خضر ثم هيا عزام(العربي) وبالذكور عبيدة جمول (شقا) ثم توفيق العمار(قنوات).

وبالقتال الفردي للإناث لوزن تحت 21 كغ جاءت أولاً هيا عزام (العربي) ثم لارا الحسين(شقا)، وفي وزن تحت 25 كغ حلت أولاً مريام عطا الله ثم صبا النبواني (العربي)، وفي وزن فوق 25 كغ جاءت أولاً آية زين الدين ثم فرح أبو عاصي (العربي) أما في فئة الذكور بالقتال لوزن تحت 21 كغ حل أولاً همام الممساني (العربي) ثم ورد البرنوطي (قنوات).

وفي وزن تحت 25 كغ جاء أولاً ريبال عزام (العربي) ثم أمير شروف(قنوات)، وأخيراً في وزن فوق 25 كغ حل أولاً ورد أبو حلا ثم حسين درويش(العربي).

وفي تصريح “للبعث” قال أمين سر اللجنة الفنية فيصل أبو عجرم بأن المشاركة تعتبر جيدة ولأول مرة تقام في نادي صلخد، وحضر التنافس القوي في بعض الأوزان، وبرزت بعض المواهب، وكان الحضور الجماهيري ملفتاً..