دوري ممتاز

دوري هذا الموسم سيكون مختلفاً بشكل تام عما عهدناه في السنوات الخمس الأخيرة، فهو ذاهب نحو الأفضل، فبعد إقامة الدوري التصنيفي، وتقليل عدد الفرق، أصبح من السهل على اتحاد الكرة اتخاذ القرارات التي من شأنها تغيير شكل الدوري نحو الأفضل.

ومن المقرر انطلاق الدوري في الرابع والعشرين من الشهر الحالي بمشاركة الفرق الستة عشر الذين تأهلوا للمربع الذهبي في الموسم الماضي، والمتأهلين من الدوري التصنيفي.

في هذا الشأن اتخذ اتحاد الكرة العديد من القرارات الممتازة، فأول قرار كان بعدم دخول أي لاعب أو أي أحد من كوادر الفرق إلى الملاعب من دون الهوية الرسمية التي اعتمدها اتحاد كرة القدم، هذا القرار سيمنع دخول من هب ودب إلى الملاعب، وتخريب صورة المباريات.

القرار الثاني كان بشأن لباس الفرق، فقد حدد كل فريق القمصان التي سيلعب بها على أرضه وخارجها، وحصل على موافقة اتحاد الكرة، الأمر الذي سيمنع التخبط، والوقوع بأغلاط لم تكن بالحسبان، فحدد نوع قمصان كل فريق في كل مباراة ولونها.

القرار الثالث والأهم هو أن على كل مدربي فرق الدوري الممتاز أن يكونوا من حملة شهادة التدريب الآسيوية فئة (A)، ورغم أن هذا القرار سيلقى الكثير من الاعتراض، إلا أنه سيجعل الدوري أفضل، فبعض الفرق التي لم تجد مدرباً حاملاً للشهادة، أو لم تتمكن من بعث مدربيها لدورات من أجل الحصول على الشهادة، فستضطر للتعاقد ولو شكلياً مع مدربين، وهذه ستكون حالة سلبية من الفرق.

كل هذه القرارات ستعطي الدوري صورة حضارية براقة، خصوصاً أن مباريات الدوري ستنقل على التلفاز، فمن الواجب عليها أن تكون بأفضل صورة توازي دوريات العالم الممتازة، بما أنه أصبح يحمل اسم الدوري الممتاز.