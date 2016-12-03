إشادة بعمل اتحاد بناء الأجسام والقوة البدنية.. وإجماع على التطوير في المؤتمر السنوي

مرهف هرموش

إقامة بطولات الجمهورية في مختلف المحافظات، وترميم النقص الحاصل في اللجان الفرعية للعبة، بالإضافة إلى رفع بدلات السفر، والتحكيم، والمشاركة، والسعي للانتساب للاتحاد الآسيوي لبناء الأجسام والقوة البدنية، ودفع الرسوم الواجبة للمشاركة، وتطوير ألعاب القوة بأنواعها، كانت أبرز الطروحات التي قدمت في مؤتمر اتحاد بناء الأجسام والقوة البدنية الذي عقد تحت شعار: “الرياضة ثقافة وأسلوب حياة”، والذي حضره رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي.

وأشاد اللواء موفق جمعة رئيس المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام بعمل اتحاد بناء الأجسام والقوة البدنية، وبمتابعته للعبة في جميع المحافظات، والتواجد المميز في المحافل الخارجية، وأشار جمعة إلى أن رياضة بناء الأجسام من الرياضات المظلومة رغم الإنجازات الكبيرة التي حققتها على الصعيدين المحلي والخارجي، والجهود الكبيرة التي تبذل أثناء التمرينات، والنفقات التي يتحمّلها اللاعبون للارتقاء بهذه الرياضة، وخصوصاً في ظل الظروف التي تمر بها سورية.

وشدد اللواء جمعة على أن إنجازات الرياضيين في مشاركاتهم، ورفعهم العلم الوطني في البطولات والمسابقات الدولية، تأتي توازياً مع إنجازات الجيش العربي السوري، ورفعه العلم الوطني على المناطق المحررة من دنس الإرهابيين، كما أوضح قائد الوطن السيد الرئيس بشار الأسد، وأنهم يستمدون دورهم الوطني من أسطورة الصمود السوري، جيشاً وشعباً وقائداً.

بدوره طارق حاتم عضو المكتب التنفيذي، رئيس مكتب ألعاب القوة بيّن أن اتحاد اللعبة يقوم بتنمية كوادره، وإعادة الألق للعبة التي كانت مميزة عبر تاريخها، وأن المداخلات كانت بمجملها بناءة وتصب في مصلحة اللعبة.

وطالب حاتم اتحاد اللعبة بأخذ دور مسؤول عبر زيارة جميع المحافظات، والإشراف على البطولات الفرعية، والفحوص، وعدم التأخر بالمراسلات، وإيصال البلاغات والتعاميم في وقتها المناسب ليتمكن اللاعبون من التحضير لأية بطولة أو نشاط، مؤكداً على ضرورة تعاون جميع اللجان الفنية في المحافظات بهذا الخصوص، وإرسال الكشوف قبل وقت كاف للمشاركة في البطولات الخارجية، نظراً للإجراءات التي تتطلبها هذه المشاركات من موافقات، والحصول على تأشيرات، وحجز طيران، وحجز فندقي، ودخول اللاعبين في معسكر لفترة كافية.

وكشف رئيس مكتب ألعاب القوة أن شطب أية مسابقة من قبل المكتب التنفيذي يتم وفق أسباب موجبة ومعللة، نظراً للظروف التي تمر بها سورية.

وقام منار هيكل رئيس اتحاد بناء الأجسام والقوة البدنية بقراءة التقرير الفني والتنظيمي والمالي للاتحاد، وما تم إنجازه في العام الماضي، والخطة السنوية التي ستطرح للتصويت في المؤتمر للموافقة عليها، مؤكداً على ضرورة التعامل بمسؤولية مع كافة الاستحقاقات القادمة انطلاقاً من المصلحة الوطنية التي تعلو على كل المصالح، وخصوصاً المشاركات الخارجية وفق ما تقتضيه الظروف، وأجاب هيكل عن المداخلات التي قدمت من الموجودين بما يتلاءم مع المصلحة العامة، داعياً للتصويت على بعض القرارات التي طرحت في المؤتمر من منطلق الديمقراطية والتشاركية التي انتهجها اتحاد اللعبة فيما يصب بمصلحتها، ليكون قرار الأغلبية هو السائد، داعياً المكتب التنفيذي للموافقة على صرف الاشتراك المقرر للمشاركة في الاتحاد الآسيوي للعبة.

تكريم

وقام السيد اللواء موفق جمعة، وأعضاء المكتب التنفيذي، وأعضاء اتحاد اللعبة بتكريم عدد من القامات الكبيرة في رياضة بناء الأجسام والقوة البدنية على مسيرتهم الكبيرة في اللعبة.

من الآخر..

إن حالة التشاركية في القرارات والديمقراطية التي انتهجها اتحاد بناء الأجسام، تعتبر خطوة نحو الارتقاء برياضتنا السورية، ليكون هذا الاتحاد أنموذجاً في هذا المجال رغم بعض التحفظات التي وجهت له، وكان فيها بعض الصوابية، بالإضافة إلى الطروحات الغنية التي قدمت، والتي كانت تعبّر عن تجربة غنية تفيد لما فيه الأفضل.