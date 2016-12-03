عقبات الممتاز

بعد تعيين موعد انطلاق الدوري الممتاز في الثالث والعشرين من الشهر الحالي، واتخاذ القرارات الداعمة للدوري، بدأ التخوف من بعض العقبات التي ستحصل، والتي من الممكن حصولها.

أفضل شيء في هذا الدوري أنه سيكون غير مضغوط، وستقام كل جولة في أسبوع، ومن المقرر أن تلعب المباريات على ملاعب دمشق، وحمص، واللاذقية، ومن الممكن أن تدخل ملاعب حماة على الخط إن كانت بكامل استعدادها، لكن المشكلة ستكون بالمباريات التي ستؤجل، ففي الذهاب ستؤجل العديد من مباريات فريق الجيش نظراً لمشاركاته الخارجية في بطولة الأندية العربية، وكأس العالم العسكرية، ما سيزيد الضغط عليه، و(يخربط) جدول الدوري.

المشكلة الثانية التي نخاف من حدوثها هي الحكام، فالحكام من المفترض أن يكونوا قد استعدوا بشكل جيد للدوري من خلال مشاركاتهم بالدوري التصنيفي، وكأس التحدي، ودورة تشرين، ونأمل من لجنة الحكام أن تقيم لهم دورات استعدادية مكثفة ليظهروا بأفضل حلة، وتختفي معظم الأخطاء التحكيمية، وخاصة المؤثرة منها.

نتمنى التوفيق لفريق الجيش في مشاركاته الخارجية، ونتمنى من لجنة التحكيم الاهتمام بحكامها بشكل أفضل لكي يظهروا بأفضل صورة.