تنظيم وتحضير

“أكثر شيء جميل وممتع كان في الموسم الكروي السابق”، هو مباراة نهائي كأس الجمهورية بين فريقي الوحدة والجيش، والتي انتهت بفوز الوحدة، والممتع فيها كان التنظيم والتكريم في نهاية المباراة.

وبما أن اتحاد كرة القدم استطاع أن يخرج مباراة واحدة في هذا التنظيم الجميل، فبكل تأكيد يمكنه إخراج دوري كامل بهذا التنظيم، وهذا ما نتمناه منه، فننتظر أن يكرّم رجل المباراة على الأقل، خصوصاً أن المباريات ستنقل على الهواء مباشرة، ومن جهة أخرى فالتنظيم وحده لا يكفي، فعلى الفرق أيضاً أن تعمل على التحضير المناسب قبل كل مباراة، لتكون المباريات متكاملة بين تنظيم جميل، وأداء أجمل، فتخرج المباراة بأجمل شكل لجمهور العالم أجمع، فمن ناحية التحضير الجيد الأمر ليس بالمستحيل، ولا الصعب بعد الآن، خاصة أن الفرق ستلعب مباراة واحدة في الأسبوع، الأمر الذي سيعطيها الوقت المناسب للتحضير، وتعافي اللاعبين، وتقليل الإرهاق.

الدوري اليوم أصبح اسمه الدوري الممتاز، فهل ستعمل الفرق مع اتحاد الكرة ليجعلوا الدوري ممتازاً قلباً وقالباً؟!.