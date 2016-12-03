أعلن اتحاد كرة القدم قرعة دوري الدرجة الثانية الأسبوع الماضي، وكانت نهايتها الفشل الذريع بعدم موافقة غالبية الفرق عليها.

دوري الدرجة الثانية يختلف بشكل كبير عن دوري الدرجة الأولى، فهو يضم ما يجاوز ثلاثين فريقاً، وعدداً كبيراً من المجموعات، ومن كل مجموعة يتأهل الأول والثاني للدور النهائي، فالمشكلة التي حصلت هي باختلاف عدد فرق كل مجموعة عن الأخرى، ففرق تحتوي على خمسة أو ستة مثل المجموعات الجنوبية، ومجموعة حلب، ومجموعات أخرى تحتوي على ثلاثة فرق فقط مثل المجموعة الشرقية، فالأندية لم تجد من العدل أن يتأهل من المجموعة الشرقية العدد المتأهل نفسه من باقي المجموعات.

الدرجة الثانية فشلت قبل أن تبدأ بسبب صب كل التركيز على الدوري الممتاز، وتناسي الدرجة الممتازة، فعلى اتحاد الكرة إيجاد الحلول المناسبة، كالتوزيع العادل للفرق على المجموعات، فتصبح كل مجموعة تضم عدد الفرق نفسه، أو توزيع الفرق على مجموعات جغرافية بأسلوب دوري كرة السلة نفسه، فتلعب مجموعة حلب مع المجموعة الشرقية، والوسطى مع الساحلية، وتقسيم المجموعات التي يزداد عددها عن المعقول لمجموعتين، كما حصل مع المجموعة الجنوبية.