التل تنضم إلى المصالحة.. وخان الشيح خالية من السلاح والمسلحين أهالـــي هنانــــو بحلـــب يبدؤون رحلــــة العودة إلى بيوتهـــم بعد تطهيرهــا مـــن الإرهــــاب

محافظات-البعث-سانا:

بدأ أهالي حي مساكن هنانو في حلب العودة إلى بيوتهم بعد تطهيرها من الإرهابيين، وقامت المحافظة بتأمين الخدمات لهم، والعمل على تأهيل وصيانة البنى التحتية والمرافق الخدمية في الحي، فيما انتهى تنفيذ اتفاق المصالحة في خان الشيح، تم التوصل إلى اتفاق بمدينة التل بريف دمشق ينهي المظاهر المسلحة ويعيد الحياة الطبيعية لأهاليها.

وأكدت مصادر خاصة “انتهاء تنفيذ اتفاق المصالحة في خان الشيح بعد تسليم المسلحين السلاح وتسوية أوضاع معظمهم وتأمين خروج من تبقى منهم”، وبينت أن “السلاح الذي سلّمه المسلحون يتضمن عشرات العربات المدرعة والصواريخ والـ “آر بي جي” ومئات القناصات والبنادق الآلية وكميات من الذخيرة”، لافتة إلى أنه “بموجب الاتفاق تمّ تحرير 23 مختطفاً من المدنيين “.

وكشفت المصادر عن أنه تم “التوصل لاتفاق في مدينة التل بريف دمشق ينهي المظاهر المسلحة في المدينة ويعيد الحياة الطبيعية إليها”.

وشهدت الأيام القليلة الماضية تقدّماً ملحوظا لجهة إنجاز مصالحات محلية في هذه البلدات والقرى بهدف إخلائها من السلاح والمسلحين وتسوية أوضاع المغرر بهم وفقاً لمرسوم العفو رقم 15 لعام 2016 تمهيداً لعودة جميع مؤسسات الدولة إليها.

وتم في آب الماضي إنجاز اتفاق إخلاء مدينة داريا من السلاح والمسلحين، حيث بدأت الجهات المعنية على الفور بوضع دراسات لإعادة إعمار ما خربه الإرهابيون، كما تمّ خلال الأسابيع القليلة الماضية إنجاز مصالحات محلية في قدسيا والهامة والمعضمية تمت بموجبها إعادة الأمن والاستقرار وعودة جميع مؤسسات الدولة إليها.

وفي حلب (مراسلا البعث معن الغادري وعمار العزّو) تمّت إعادة 100 أسرة، مؤلّفة من حوالي 600 شخص، إلى منازلهم في حي مساكن هنانو، بعد أن انتهت وحدات الجيش العربي السوري من بسط الأمن والأمان فيه، وإزالة الألغام والمفخخات التي زرعها الإرهابيون.

وبيّن حسين دياب محافظ حلب أنه تمّ نقل الأسر عبر باصات النقل الداخلي من مراكز الإقامة المؤقّتة الى بيوتهم، موضحاً أن المحافظة بكل مؤسساتها ومديرياتها الخدمية تعمل على مدار الساعة لاستكمال صيانة المرافق الخدمية والبنى التحتية وفتح الطرقات وإزالة السواتر والأنقاض، ولفت إلى أنه اعتباراً من بداية الأسبوع القادم سيتمّ إعادة افتتاح المدارس لعودة الأطفال إلى مقاعد العلم والدراسة، التي حرمهم منها الإرهاب لأكثر من أربع سنوات، كما سيتمّ تسيير باصات النقل الداخلي على خط هنانو لتخديم الأهالي العائدين ورفد كل الأحياء المطهّرة وأهلها بالمواد الغذائية والمحروقات وغيرها من مستلزمات الحياة.

ميدانياً، أفاد مصدر عسكري بأن وحدة من الجيش اشتبكت مع مجموعة إرهابية هاجمت إحدى النقاط العسكرية في منطقة اللجاة في ريف درعا، مبيناً أن الاشتباكات انتهت بإفشال الهجوم بعد “القضاء على معظم الإرهابيين المهاجمين وتدمير ما بحوزتهم من أسلحة وذخيرة”، في حين لاذ الباقون بالفرار باتجاه عمق تلك المنطقة الوعرة.

وفي ريف اللاذقية الشمالي، استهدفت وحدة من الجيش بضربات مركّزة تجمعاً للتنظيمات الإرهابية ومحاور تحركاتهم في قرية فلة، وأكد مصدر عسكري أن عمليات الجيش أسفرت عن القضاء على عدد من الإرهابيين وإصابة آخرين وتدمير عتاد لهم وأسلحة وذخائر كانت بحوزتهم.

يأتي ذلك فيما ارتقى 6 شهداء، بينهم طفلان وامرأة، وأصيب 8 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة، جراء اعتداء التنظيمات الإرهابية، المرتبطة بنظامي أردوغان وبني سعود، بقذيفة صاروخية على حي الفيض السكني بمدينة حلب، وأدى الاعتداء أيضاً إلى وقوع أضرار مادية بمنازل المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.

في الأثناء، زعم التحالف الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة بحجة محاربة تنظيم “داعش” الإرهابي، أن “54 مدنياً فقط قتلوا عن غير قصد” في سبع غارات جوية شنها في العراق وسورية في الفترة بين آذار وتشرين الأول من العام الجاري.

وبذلك يرتفع العدد الرسمي الذي أعلنه التحالف عن المدنيين الذين قتلوا في غاراته إلى 173 فقط منذ عام 2014، رغم أن العديد من المنظمات ومراكز الأبحاث تؤكد مقتل آلاف المدنيين في سورية والعراق بسبب غارات التحالف.