أكدت على وحدة سورية واستقلالها وسلامة أراضيها كدولة علمانية موسكو: السياسة الغربية محكومة بالفشل.. والأمم المتحدة تماطل في إرسال المساعدات لشرق حلب

جددت روسيا تمسّكها بالتوصل إلى تسوية للأزمة في سورية، تقوم على أساس ضمان وحدة سورية واستقلالها وسلامة أراضيها، “كدولة علمانية ديمقراطية تعددية يعيش أبناؤها بكل فئاتهم فيها بسلام وأمان ويتمتعون بحقوق وإمكانيات متساوية”، فيما أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن استغرابه من عدم انتهاز الأمم المتحدة الفرصة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى شرق حلب بعد تحرير معظم أحيائها من الإرهابيين.

وأعربت موسكو في وثيقة “رؤية السياسة الخارجية الروسية”، التي وقّعها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس، عن عزمها مواصلة نهج التسوية السياسية الدبلوماسية للنزاعات في الشرق الأوسط دون التدخلات الخارجية، مضيفة: إنها “تعتبر العمل على تعزيز الشرعية الدولية أمراً ذا أولوية بالنسبة لها”.

وأشارت الوثيقة إلى أن تهديد الإرهاب الدولي وتناميه بلغ مستوى عالياً جديداً، مع ظهور تنظيم “داعش” الإرهابي وأمثاله، وأن تشكيل تحالف دولي واسع على أساس قانوني راسخ وتعاون فعّال ومنتظم بين الدول بعيداً عن أي تسييس أو معايير مزدوجة يجب أن يصبح اتجاهاً رئيساً في محاربة الإرهاب.

كما بحث الرئيس الروسي مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي الأوضاع في سورية، مركّزاً على ضرورة مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية لسكان مدينة حلب.

وأوضح المتحدّث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف أنه تمّ خلال الاجتماع بحث عدد من القضايا المتعلقة بتحقيق المبادئ الأساسية في رسالة بوتين السنوية إلى الجمعية الفيدرالية الروسية، وأشار إلى أن بوتين تطرّق خلال الاجتماع إلى الشأن السوري، حيث تمّ التشديد على ضرورة مواصلة الجهود المكثّفة التي تبذلها روسيا من أجل تقديم مساعدات إنسانية إلى سكان مدينة حلب.

وكان بوتين أعرب عن أمله بإقامة تعاون مع واشنطن لمحاربة الإرهاب في سورية، لافتاً الى أن القوات الروسية كبّدت الإرهابيين في سورية خسائر ملموسة.

وقال بوتين، في رسالته السنوية إلى الجمعية الفيدرالية للاتحاد الروسي، نأمل بتوحيد جهودنا مع جهود الولايات المتحدة في محاربة خطر واقعي وغير وهمي، وهو خطر الإرهاب الدولي، مشيراً الى أن العسكريين الروسيين يعملون حالياً على تحقيق هذا الهدف.

وتعليقاً على العملية العسكرية التي بدأتها روسيا ضد مواقع الإرهابيين في سورية في أيلول من العام الماضي، لفت بوتين إلى أن الجيش والأسطول الروسيين أثبتا بوضوح قدرتهما على العمل بفعالية بعيداً عن حدود الوطن، مبيناً أن روسيا ستواصل أيضاً حربها ضد الإرهاب داخل أراضي البلاد.

وكانت القوات الجوية الروسية بدأت في الثلاثين من أيلول من العام الماضي عملية عسكرية، بناء على طلب من الدولة السورية، دعماً لجهود الجيش العربي السوري في محاربة الإرهاب، أسفرت عن تدمير آلاف الأهداف للتنظيمات الإرهابية، وحدّت بشكل كبير من قدرات تنظيم “داعش” الإرهابي.

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية النظام التركي مولود جاويش أوغلو في مدينة ألانيا التركية، قال لافروف: “إنه لا توجد حالياً أي عقبات لإيصال المساعدات إلى حلب عن طريق الكاستيلو، وإن موسكو أبلغت الأمم المتحدة بذلك في نيويورك وجنيف.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة فشلت فشلاً ذريعاً في تنفيذ تعهدها بالفصل بين التنظيمات الإرهابية، ولا سيما تنظيم “جبهة النصرة” و”المعارضة”، ولا بد من التعامل مع هذه القضية الآن، مشيراً إلى أن الانتقادات التي توجّه إلى روسيا بشأن الدعم الجوي الذي تقدّمه للجيش السوري في محاربة الإرهاب خفت بشكل كبير نتيجة “إدراك شركائنا الغربيين أن السياسة التي يتبعونها خاطئة ومحكومة بالفشل”.

وقال وزير الخارجية الروسي: “لا بد لهؤلاء أن يدركوا كذلك أن الوضع في شرق حلب ليس مختلفاً عن الوضع في الموصل، فالغرب يدعو المدنيين في المدينة العراقية لمغادرتها من أجل تطهيرها من الإرهابيين، وهي نفس المهمة التي تواجه الجيش العربي السوري في حلب”، وأضاف: “إنه في الوقت الذي يدعون فيه المدنيين لمغادرة الموصل يواصلون سؤالنا: لماذا ندعو المدنيين لمغادرة شرق حلب؟، وهو ما يمثّل ازدواجية واضحة في المعايير، ولا سيما أن الإرهابيين في كلتا المدينتين يستخدمون المدنيين كدروع بشرية، وهو أمر واضح لكل مراقب غير منحاز”.

واعتبر لافروف أن “موسكو وأنقرة تدركان ضرورة محاربة الإرهاب في سورية ووضع عملية التسوية السياسية في مسارها الطبيعي وضمان تسوية المسائل الإنسانية وتسليم المساعدات للمحتاجين”، مضيفاً: إن هذه القضايا يجب أن تطبّق بما يتفق مع الاتفاقيات التي تمّ التوصل إليها في إطار المجموعة الدولية لدعم سورية وبناء على قرار مجلس الأمن الدولي 2254.

وأضاف لافروف: “إن القوات الروسية والجيش السوري لا علاقة لهما بمقتل جنود أتراك بالقرب من مدينة الباب الأسبوع الماضي والجانب التركي يدرك ذلك تماماً”، مضيفاً: “لقد تمّت مناقشة هذه المسألة من قبل ممثلينا على كل المستويات مباشرة بعد وقوع الحادثة وهناك فهم مشترك بأن قوات الفضاء الجوي الروسية والجيش العربي السوري لا علاقة لهما بذلك”، وأكد ضرورة إيجاد آلية لدراسة مسألة تبعية الطائرات التي وجدت في منطقة وقوع الحادث في الـ 24 من الشهر المنصرم وضمان التركيز على الأهداف الموضوعة والمتمثّلة باستهداف الإرهابيين، وأضاف: “لدينا آلية تنسيق لتفادي وقوع حوادث غير مقصودة مع قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، وتركيا جزء منه، ولذلك من المهم والضروري تحديد الجهة التي شنت الغارة عبر هذه القنوات”.

وفي تعليقه على تصريح رئيس النظام التركي رجب أردوغان بشأن العدوان التركي السافر على الأراضي السورية، قال لافروف: “إن موسكو تعتمد في المجال العملي على الاتفاقات التي تمّ التوصل إليها بين موسكو وأنقرة، والتي يجري تنفيذها، وليس على تصريحات أحادية الجانب تطلق كثيراً”. ورداً على سؤال حول ورود أنباء بشأن تفاوض موسكو مع ما يدعى بـ “المعارضة” بوساطة تركية حول وقف الغارات شرق حلب، قال لافروف: “إن موسكو لم تمتنع أبداً عن أي اتصالات مع المعارضة”، مشيراً إلى أن نظام أردوغان له اتصالات بمختلف هذه الجماعات وكذلك بمتزعمين ميدانيين في سورية، ولذلك موسكو تتبادل المعلومات حول الأجواء في هذه الأوساط.

في الأثناء، أعرب أمين مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف عن أمل روسيا باستئناف التعاون مع الولايات المتحدة في ظل الإدارة الجديدة حول الأزمة في سورية، وقال، في تصريح للصحفيين، “إن هذا الأمر لا يتوقّف علينا بل عليهم أيضاً لأننا مهتمون في أن تكون علاقاتنا جيدة معهم ونأمل في أن ذلك ما سيكون”.

وفي جنيف، كرّر المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية ستافان دي ميستورا دعوته إرهابيي “جبهة النصرة” إلى مغادرة الأحياء الشرقية لحلب “عبر ممر آمن”، وقال، في مؤتمر صحفي، “إن انسحاب مقاتلي “جبهة النصرة” من مدينة حلب قد يسهم في الحيلولة دون إراقة الدماء ويدعم سعي الأمم المتحدة إلى إعلان هدنة إنسانية عاجلة”، وأضاف: “إن الأمم المتحدة مستمرة في البحث عن فرص مناسبة لاستئناف العملية السياسية وتكثيف الجهود الإنسانية في حلب”، مبيناً أن الأمم المتحدة “مستعدة” لإرسال مساعدات إلى الأحياء الشرقية لحلب.

ورداً على ذلك، أكد مصدر دبلوماسي مقرّب من اللجان الفرعية التابعة للمجموعة الدولية لدعم سورية في جنيف أن روسيا تنتظر جهود الأمم المتحدة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى آلاف المدنيين في المناطق التي تم تطهيرها من التنظيمات الإرهابية في حلب، “نتوقّع من الأمم المتحدة أن تقوم الآن بتقديم المساعدات لـ 90 ألف سوري تمّ تحريرهم من الإرهابيين وعانوا الكثير واستخدمتهم ما يسمى “المعارضة المعتدلة”، التي لا تختلف كثيراً عن “جبهة النصرة” كدروع بشرية”، وأضاف: “إنه ما من شي يمنع الأمم المتحدة من إيصال المساعدات الإنسانية إلى الأحياء الشمالية الشرقية في حلب بما أن طريق الكاستيلو أصبح آمناً الآن”، مؤكداً أن هذه الخطوة “تتطلب التنسيق مع الحكومة السورية وهي على استعداد للتعاون مع الأمم المتحدة”.

وفيما بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيره الأمريكي جون كيري، في واشنطن، “ضرورة استئناف العملية السياسية بين الأطراف السورية والأوضاع الإنسانية في سورية وضرورة الفصل بين المعارضة والإرهابيين”، دعا قائد القوات المركزية الأمريكية، الجنرال جوزيف فوتيل، الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى مواصلة السير على نهج الرئيس الأمريكي باراك أوباما لجهة الاستمرار في دعم وتدريب التنظيمات الإرهابية التي تطلق عليها واشنطن تسمية “معارضة معتدلة” في سورية.

وقال، رداً على سؤال عمّا إذا كان يجب على فريق الأمن القومي الخاص بترامب الإبقاء على برنامج التدريب الأمريكي، “آمل أن نتمكّن من إيجاد وسيلة للقيام بذلك”، مضيفاً: “إن الولايات المتحدة وحلفاءها يجنون ثمار هذا البرنامج”.