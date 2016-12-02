بحث مع وفد عمالي إيراني تطوير العلاقات النقابية: الهلال: توحيــد المواقـــف في المحافــل الدوليــــة

دمشق-بسام عمار:

بحث الرفيق الأمين القطري المساعد للحزب المهندس هلال الهلال، أمس في مقر القيادة، مع علي رضا محجوب الأمين العام لمنظمة بيت العمل الإيراني، عضو مجلس الشورى، والوفد المرافق له، سبل تعزيز وتطوير العلاقات النقابية بين البلدين في مختلف المجالات، وآليات توحيد المواقف في المنظمات والمحافل الدولية الخاصة بالعمال.

وقال الرفيق الهلال: إن سورية، وبسبب تمسّكها بسيادتها الوطنية وحرية قرارها ورفضها لإملاءات الأعداء الذين لم يعتادوا على من يقول لهم لا في منطقتنا، تتعرّض لأشرس حرب عرفها التاريخ البشري، وهي حرب سخّرت لها كل مقوّمات النجاح، من وسائل إعلام حاولت تزييف الحقائق، ومئات المليارات من الدولارات التي جرى ضخها لدعم الإرهابيين وعشرات الآلاف من المرتزقة الذين أرسلوا لارتكاب أبشع الجرائم، وجدد هلال تأكيده أن محور المقاومة والممانعة الممتد من لبنان إلى إيران، والذي تشكّل سورية عموده الفقري، سينتصر ضد محور الهيمنة الذي تتزعمه أمريكا وبعض دول الرجعية العربية، وقال: إن ما يحصل الآن في حلب من إنجازات يحققها الجيش العربي السوري دليل على هذا النصر، وعلى الخسائر الكبيرة التي تلحق بالمجموعات الإرهابية وداعميها.

وتحدث الرفيق الهلال عن الاهتمام والرعاية التي حظيت بها الطبقة العاملة في سورية، على مرّ العقود الماضية، من قبل القيادة الحزبية والسياسية، مبيناً أن ذلك جعل العمال، من خلال النقابات والاتحادات الخاصة بهم، شركاء حقيقيين بالقرار الاقتصادي والاجتماعي، فهم ممثّلون في كل ما يتعلق بهم وبمعاملهم ووضعهم المعيشي، وكل ما يقدّمونه من مقترحات تطويرية يتمّ تبنيها، إيماناً من القيادة بدور هذه الطبقة وتنظيمها النقابي، في دفع عجلة التنمية وبناء سورية الحديثة، وإنتاج صناعة وطنية نعتز ونفتخر بها.

وأشار الرفيق الهلال إلى أن عمال سورية، وعلى مدى الأعوام الستة الماضية، كانوا الرديف الحقيقي للجيش العربي السوري، يدافعون عن منشآتهم بيد وينتجون باليد الأخرى، رغم كل الإرهاب الذي مورس بحقهم من قبل المجموعات الإرهابية، وقد قدّموا آلاف الشهداء والجرحى، لتبقى عجلة الاقتصاد تدور، ولتأمين مقومات الصمود أمام حصار اقتصادي ظالم شمل مختلف جوانب الحياة وفرضته الدول الشريكة في الحرب على سورية لتركيعنا وثنينا عن مواقفنا الوطنية والقومية، إلا أنهم فشلوا في ذلك، وبقيت معاملنا تفتح أبوابها وتنتج، وصادراتنا متواجدة في الأسواق الخارجية. واليوم يستعد عمالنا لمرحلة إعادة الإعمار التي بدأت من خلال تأهيل المعامل والمنشآت الاقتصادية في المناطق التي حرّرت وأصبحت آمنة، والقوانين والقرارات التي صدرت، وسوف يعيدون بناء سورية أفضل مما كانت عليه.

ودعا الرفيق الأمين القطري المساعد إلى ضرورة تعزيز وتطوير العلاقات النقابية في مختلف المجالات، بما يعود بالنفع على عمال البلدين، وتوحيد المواقف في المنظمات والمحافل الدولية، والتي تسعى الامبريالية العالمية للسيطرة عليها لتنفيذ أهدافها وبرامجها، وأضاف: إن العلاقات السورية الإيرانية علاقات تاريخية قديمة تطوّرت ونمت خلال العقود الماضية بشكل كبير في ظل رغبة قيادتي البلدين، وهذه العلاقات اليوم أنموذج يحتذى للعلاقات الثنائية المبنية على احترام المصالح المشتركة والسيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ومناهضة الامبريالية العالمية، مشيراً إلى أنه خلال الأعوام الماضية من الحرب على سورية كانت إيران دائماً إلى جانب سورية في المحافل الدولية، وقدّمت وما زالت تقدّم مختلف أشكال المساعدات الاقتصادية والطبية للتخفيف من الحصار المفروض عليها، إلى جانب التضحيات التي يقدمها المستشارون الإيرانيون في المعارك التي يخوضها الجيش العربي السوري، حيث امتزجت دماءهم مع دمائنا، وهذه التضحيات موضع تقدير واحترام القيادة والشعب السوري.

من جانبه أعرب محجوب عن سعادته بزيارة سورية، وتحسّن الأوضاع الأمنية والاقتصادية فيها بسبب الانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري وحلفاؤه، مشيراً إلى أن الحرب على سورية سببها تزعمها لمحور المقاومة، في مواجهته “إسرائيل” إلا أن هذه الحرب لم تستطع تحقيق أهدافها، والإرهاب الذي يمارس ضد الشعب السوري سيرتد على داعميه، مؤكداً استعداد اتحاد عمال إيران لتقديم كل الدعم والعون لعمال سورية في مختلف المجالات، لاسيما في المجال الاقتصادي، وتقديم الخبرات والتقنيات.

حضر اللقاء الرفيقان شعبان عزوز رئيس مكتب العمال القطري، وجمال القادري رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال.