القوات العراقية تحرّر 21 قرية في المحور الغربي للموصل

أعلنت مصادر قوات الحشد الشعبي أنها أنجزت النسبة الأكبر للعمليات العسكرية للصفحة الخامسة في المحور الغربي للموصل مع بلوغها تخوم ناحية تل عبطة، وتطويقها عسكرياً من ثلاثة محاور من الشرق والشمال والجنوب الشرقي.

وأكدت قوات الحشد الشعبي أن المساحة الكلية التي تمّ تحريرها بلغت 310 كم مربع، وأن عدد القرى المحررة 21 قرية.

كذلك استكملت قوات الحشد التحصينات وتطهير القرى من المتفجرات والعبوات الناسفة وتهيئة الخط الدفاعي، بالإضافة إلى تفكيك 7 عجلات مفخخة في القرى التي تمّ تحريرها.

وتأتي أهمية تحرير ناحية تل عبطة في أنها أول مدينة يدخلها الحشد في الموصل-باعتبار أن تل عبطة ناحية ذات عمق استراتيجي للإرهاب- ويقطع بذلك أهم خطوط الإمداد الرئيسية لـ “داعش” بين الصحراء الغربية للأنبار وصحراء الحضر، وصولاً إلى تلعفر.

وتأتي أهمية تحريرها أيضاً من خلال السيطرة على نصف مساحة الجزيرة تقريباً ابتداءً من تل عبطة غرباً نحو الحدود السورية ، إضافة إلى تمهيدها لتحرير قضائي تلعفر والحضر.

وأشارت معلومات الحشد الاستخباراتية إلى فقدان عناصر تنظيم “داعش” على قدرة المقاومة، واللجوء إلى المهاجمة بالسيارات المفخخة والمفارز التي يشكّلها، والتي لا تشكّل أي تقدّم له، وإنما كخط دفاعي تمكّنت قوات الحشد من تحطيمه في عدة مناطق، لذلك فإن أعداد خسائر عناصر “داعش” كبيرة بسبب فقدان الدعم والإمداد.

وكان مصدر أمني في الحشد الشعبي أكد في وقت سابق أن أكثر من 30 إرهابياً من تنظيم “داعش” قتلوا جراء انفجار مستودع للألغام شمال غرب مطار تلعفر جراء الأمطار الغزيرة.

وقال المصدر: إن الأمطار الغزيرة سببت انفجار عشرات العبوات التي زرعها “داعش” شمال غرب مطار تلعفر إضافةً إلى غرق الأنفاق التي يتحصن فيها التنظيم الإرهابي.

وأوضح المصدر الأمني نفسه أن انفجار الألغام سبّب انكساراً وفوضى في صفوف “داعش” إلى جانب انفجار مستودع للألغام الذي أوقع نحو 32 قتيلاً، وتمّ رصده عبر الكاميرات الحرارية، مشيراً إلى أن قوات المدفعية تستعد لمعالجة جيوب “داعش” وإنهاء تحركاتها مستغلة الظروف الجوية.

من جهتها، قالت وزارة الدفاع العراقية: إن القوات الأمنية وصلت إلى مشارف حي الصحة غربي الموصل، وتحدّثت قيادة عمليات بغداد عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة سبعة بانفجار أربع عبوات شمال العاصمة.

ونقلت وكالة أنباء الإعلام العراقي عن المتحدث باسم عمليات بغداد في بيان قوله: إن أربع عبوات ناسفة انفجرت في منطقة الشعب شمال بغداد أسفرت عن استشهاد اثنين وإصابة سبعة آخرين.

وفي وقت سابق أعلنت عمليات بغداد إصابة عدد من الأشخاص بتفجير إرهابي بعبوتين ناسفتين في مدينة الصدر شرق العاصمة ومنطقة باب الشيخ وسط بغداد.

يأتي ذلك فيما قال مصدر أمني عراقي لموقع السومرية نيوز: إن تنظيم “داعش” الإرهابي قتل 15 طفلاً قنصاً أثناء محاولتهم الخروج مع أهاليهم من مدينة الموصل.

يذكر أن تنظيم “داعش” الإرهابي يستخدم أبشع أساليب القتل بحق أهالي الموصل النازحين وذلك من خلال استهدافهم بالعبوات الناسفة وقنص أطفالهم لمنعهم من الخروج من المدينة واستخدامهم كدروع بشرية والاحتماء بهم بعد انهياره وعدم قدرته على مواجهة القوات الأمنية في مدينة الموصل.

وكانت القوات العراقية بدأت التقدّم شرق الموصل وبدأت بتطهير المناطق المحررة من الألغام المزروعة من قبل “داعش”، كما بدأت عملية اقتحام حي الشهداء شرق مدينة الموصل.

وأشارت قيادة العمليات المشتركة إلى تحرير قرية الخطاب في الساحل الشرقي للشرقاط، وأعلنت خلية الإعلام الحربي التابعة للقوات العراقية أن أفراد قواتها باتت على بعد 3 كلم عن ضفة نهر دجلة في الجانب الأيسر للموصل.

وكالات