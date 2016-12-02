ثمانية شهداء يمنيين في غارات النظام السعودي على مأرب وتعز

استشهد ثمانية يمنيين، بينهم 4 أطفال، وأصيب 9 آخرون في غارات لطيران العدوان السعودي على محافظتي مأرب وتعز، وقال مصدر محلي في مأرب: إن يمنيين وأربعة أطفال من عائلة واحدة استشهدوا وأصيب أربعة آخرون بعضهم بحالة حرجة جراء غارة على منزلهم بوادي حباب في مديرية صرواح، كما استشهد يمنيان آخران وأصيب 5 آخرون في قصف عشوائي لطيران النظام السعودي للأحياء الشرقية لمدينة تعز، وفقاً لما ذكر نائب مدير مكتب الصحة في محافظة تعز.

وفي وقت سابق قصف مرتزقة العدوان السعودي أحياء منطقة سوفتيل في تعز بالمدفعية ما أسفر عن تضرر عشرات المنازل والممتلكات العامة والخاصة، فيما واصل الطيران السعودي استهداف المواطنين وممتلكاتهم في عدد من مديريات محافظة صعدة.

أما في محافظة الحُديْدة فجددت مقاتلات تحالف العدوان شنّ غاراتها على منطقة الطائف بمديرية الدُريْهْمي والجاح في مديرية بيت الفقية ومنطقة رأس عيسى في الصليف شمالي المدينة الساحلية غرب اليمن.

وفي إطار ردها على العدوان السعودي قنصت وحدات من الجيش اليمني واللجان الشعبية جنديين سعوديين.

وأكد مصدر عسكري أن وحدة القناصة نفذت عمليتي قنص لجنديين سعوديين في موقعي الكرس وقائم زبيد بمنطقة جيزان، ما أدى إلى مصرعهما على الفور، كما قنصت أربعة من المرتزقة، فيما دكت القوة الصاروخية والمدفعية عدداً من المواقع العسكرية السعودية في جيزان وعسير جنوب غرب السعودية.

في الأثناء، تمكن الجيش اليمني واللجان الشعبية من كسر زحف لمرتزقة السعودية باتجاه سلسلة جبال يام الاستراتيجية في نهم شرق صنعاء، كما سقط عدد من المرتزقة بين قتيل وجريح خلال تصدي الجيش واللجان لمحاولة التقدم الى جبل يام.

الجدير بالذكر أن الجيش اليمني واللجان تمكّنوا من صد عدة محاولات زحف لمرتزقة العدوان رغم الغطاء الجوي المكثف لطيران العدوان السعودي في مديرية نهم.

وإلى تعز، فقد تحدث مصدر عسكري أن الجيش واللجان الشعبية قصفوا تجمعات وتحصينات قوات هادي في محيط الدفاع الجوي وحققوا إصابات مباشرة، كما قتل أحد العناصر في منطقة الشَقْب في مديرية صَبِر المَوادِم جنوب شرق المدينة. كما أحرقت قوات الجيش واللجان آلية عسكرية في منطقة عُصَيْفرة شمال غرب تعز في مواجهات مع قوات هادي.

إلى ذلك، أفاد مصدر عسكري بمقتل وجرح عدد من قوات الرئيس المخلوع عبد ربه منصور هادي واغتنام آلية عسكرية لهم خلال محاولتهم التقدّم باتجاه منطقة حَـام في مديرية المُتُون شمالي محافظة الجوف، كذلك قتل وجرح عدد من قوات هادي في غارة خاطئة لمقاتلات تحالف بني سعود استهدفت تجمعاتهم بالمديرية ذاتها، بالتزامن مع إحباط الجيش واللجان عملية زحف ثانية لقوات هادي في منطقة الخنجر بمديرية الخَبْ والشَعْف بالمحافظة.

وكالات