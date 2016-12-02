لهيب أسعار الوقود يُشعل التظاهرات في السودان

بعد انتهاء إضراب وطني عام استمر لثلاثة أيام، دعت إليه المعارضة احتجاجاً على قرار الحكومة زيادة أسعار المحروقات، تظاهر مئات السودانيين، بينهم محامون وصحافيون، في أم درمان قرب الخرطوم، واستخدمت شرطة مكافحة الشغب السودانية الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.

وخرجت تظاهرات عدّة في الأسابيع الأخيرة تنديداً بإعلان السلطات رفع سعر البنزين والديزل بنسبة 30 %، ما أدى إلى ارتفاع أسعار سلع أخرى بينها الأدوية.

وشارك نحو 300 رجل وامرأة في التظاهرة في شارع رئيسي في أم درمان قرب العاصمة الخرطوم، ورددوا شعارات رافضة لرفع الأسعار، ووصلت شرطة مكافحة الشغب بسرعة إلى الموقع وأطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.

وفي تظاهرة أخرى في الخرطوم، تظاهر 150 محامياً أمام المحكمة العليا، في أول تظاهرة من نوعها منذ إعلان رفع أسعار المحروقات، وارتدى المحامون ثوبهم الأسود ومعاطف أمام المحكمة العليا وحملوا لافتات تندد بالفساد ورفع الأسعار واحتجاز المتظاهرين، وتفرّقت التظاهرة بعد وصول شرطة مكافحة الشغب ومصادرة اللافتات الاحتجاجية.

وخلال العام 2013 اتخذت قرارات مماثلة لخفض الدعم على المحروقات، ما أدى إلى تظاهرات احتجاج أسفر قمعها عن سقوط نحو مئتي قتيل، بحسب جمعيات للدفاع عن حقوق الإنسان.

وفي خطوة تهدف إلى منع تكرار ذلك استدعت السلطات السودانية خلال الأسابيع الأخيرة أكثر من عشرة أشخاص من زعماء المعارضة، محذّرة إياهم من أي تحرّكات احتجاجية.

كما حوكم عدد من المتظاهرين بعد اتهامهم بتنظيم تجمعات في العاصمة، وصادرت أجهزة الأمن السودانية أوائل الشهر الجاري كل أعداد ثلاث صحف بعد أيام من نشر مقالات عن زيادة أسعار الوقود، كما أمرت السلطات السودانية مساء الأحد بتعليق بث قناة “أم درمان” التلفزيونية الخاصة، متهمة إياها بالعمل بلا ترخيص.

وأعرب الصحافيون عن قلقهم من الحملة ضد وسائل الإعلام، وقال عضو في شبكة الصحافيين السودانيين، وهي مجموعة غير رسمية تدعو لحرية التعبير ،إن “السلطات تضيّق علينا وتقيّد حرية التعبير”.

وقرّرت صحيفة “الجديدة” المستقلة عدم الصدور أمس، وقالت في بيان: “إن مصادرة أعداد صحيفتنا هو نوع من العقاب وقد قرر صحافيونا تنفيذ إضراب”.

وأعلن السودان بداية تشرين الثاني زيادة أسعار الوقود بنحو 30 % بسبب النقص الحاد في المحروقات نظراً لتراجع احتياطي العملة الصعبة في البلاد. وأدى ذلك إلى ارتفاع أسعار سلع أخرى منها الأدوية، وأثار ردود فعل غاضبة بين السكان.

ورفع أسعار المحروقات مسألة حساسة في السودان الذي خسر ثلاثة أرباع احتياطاته النفطية بعد انفصال جنوب السودان في 2011.

وكالات