سولاريك المشتركة تعود لإنتاج اللواقط الشمسية

دمشق-البعث:

عاودت شركة سولاريك المشتركة لإنتاج اللواقط الشمسية للعمل بعد توقّفها عن الإنتاج منذ نهاية عام 2011 بسبب استهدافها من قبل العصابات الإرهابية المسلحة.

وأفاد المهندس ماهر شاهرلي مدير الشركة بأن العودة إلى العمل جاءت بعد استقرار الوضع الأمني لتوطين مشاريع الطاقة الشمسية وللاستفادة من الخبرات والعمالة المدرّبة ولتساهم في خطة إعادة الإعمار بما يحرك العجلة الاقتصادية والتوجّه نحو تركيب مشاريع محطات الطاقة الشمسية صديقة البيئة، إضافة إلى عملية التصنيع المباشر من قبل الخبرات، ويوجد في الشركة خط إنتاج تجميعي للواقط الكهروضوئية، والخط أوتوماتيكي باستطاعة 15 ميغاوات سنوياً ويعمل على ثلاث ورديات بكادر وطني مؤهل على أيدي خبراء إيطاليين وأوكرانيين.

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