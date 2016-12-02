“الجُزر المطهّرة” تفرض نفسها كحل مبدئي لمكافحة الفساد

دمشق-البعث:

تلقفت الأوساط الإعلامية ما أثارته الحكومة مؤخّراً عن عزمها على تنظيف مديرية الجمارك العامة من السيئين، ففي الوقت الذي عبّر البعض فيه عن اطمئنانه بعدم دخول مواد منتهية الصلاحية إلى البلد، تساءل البعض الآخر عن آلية هذا التنظيف المرتقب، فيما أبدى البعض الآخر هواجسه تجاه إخفاق الحكومة، مبرراً رأيه بأن كل حكومة جديدة، خاصة مع بداية انطلاقها، تتعهّد بمعالجة مواطن الخلل والفساد، ولكن غالباً ما يستعصي عليها الأمر في قطاع الجمارك والقطاعات المتصلة والمشابهة، وإن بدأت بذلك فسيحتاج الأمر إلى حكومات وزمن طويل..!.

وفي هذا السياق تبرز فكرة ما باتت تعرف بـ(الجزر المطهرة) الكفيلة بتقليص حجم الفساد سواء كان على مستوى الجمارك، أم على أي مستوى آخر، خاصة إذا كان له علاقة بالتعامل اليومي مع المال العام، أي أن يخصص صندوق في المفاصل المالية الحساسة توضع فيه نسبة من الأموال المحصلة من قبل العاملين فيها، بحيث توزّع عليهم بحصص مجزية كل حسب نشاطه ونزاهته ونظافة يده، ومن شأن هذا أن يحد من الأموال الضائعة على الخزينة من جهة، ويدعم مفهوم النزاهة والعمل الشريف من جهة أخرى.

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