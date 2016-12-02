شكرت الرئيس الأسد على تعازيه بوفاة القائد كاسترو كوبا: مستمرون بدعم سورية وقضيتها العادلة

أعربت غلاديس بيهيرانو، نائب رئيس مجلس الدولة رئيسة هيئة رقابة الجمهورية في كوبا، عن شكرها وتقديرها للسيد الرئيس بشار الأسد على صدق مواساته وتعازيه الخالصة بوفاة القائد الراحل فيديل كاسترو.

وشكرت بيهيرانو، خلال لقائها منصور عزام وزير شؤون رئاسة الجمهورية، سورية قيادة وشعباً على عظيم المواساة بوفاة الزعيم كاسترو، مشيرةً إلى المكانة الخاصة التي تحتلها سورية وقيادتها في قلوب الشعب الكوبي. وقالت: نتابع ما يجري في سورية وندرك نوعية وحجم المؤامرة التي تتعرّض لها ونشعر بالألم لما حل بها، مشددةً على استمرار كوبا بمواقفها الداعمة والمؤيدة لسورية وقضيتها العادلة.

من جهته أكد الوزير عزام أن فكر وصمود الراحل كاسترو سيبقى ملهماً للشعب الكوبي وللكثير من الشعوب الحرة التي تناضل في سبيل كرامتها وسيادتها واستقلالها، وأضاف: إن معركة الكرامة والسيادة لا تزال قائمة، وخير دليل على ذلك الحرب التي فرضت على الشعب السوري منذ ست سنوات لتفتيته إلا أن صموده ووعيه أحبطا المخطط العدائي تجاه سورية التي تواجه الإرهاب العالمي.

وكان الوزير عزام، وبتكليف من الرئيس الأسد، قدّم التعازي للرئيس الكوبي راؤول كاسترو، وشارك في الحفل المركزي لتأبينه.