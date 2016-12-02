مجلس الشعب يقرّ استيفاء رسوم دورية على إجازات السوق.. ورفع غرامات الحجر الصحي النباتي

دمشق-عمر المقداد:

أقر مجلس الشعب، في جلسته برئاسة الدكتورة هدية عباس رئيسة المجلس، وحضور وزير الداخلية اللواء محمد الشعار ووزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري، مشروعي قانونين يتعلّقان باستيفاء رسوم على منح إجازات السوق، ورفع غرامات الحجر الصحي النباتي.

ويتناول القانون الأول فرض رسوم يتمّ دفعها كل ثماني سنوات مرّة على كل إجازة سوق ممنوحة ولكل الفئات، ووفقاً لمضمونه فسيتم استيفاء عشرة آلاف ليرة سورية عن منح إجازة السوق الخاصة وسوق السيارات الزراعية والأشغال والخاصة بالمعوقين والدراجات، كما سيتمّ استيفاء خمسة آلاف ليرة عن كل إجازة سوق عامة ممنوحة لكل الفئات، واستيفاء مبلغ خمسة آلاف ليرة عند منح إجازة سوق بدلاً عن تالف أو ضائع، ومهما كانت فئتها، وخمسة آلاف عن التأشيرات الدورية على الإجازة، كما أضاف القانون استيفاء مبلغ خمسمئة ليرة على طلب إعطاء شرح أو بيان لأي إجازة سوق.

وقدم عدد من أعضاء المجلس مداخلات وتساؤلات استفسرت عن الأسباب الموجبة لهذه الزيادات، ودعت إلى عدم تكليف المواطنين بأعباء جديدة.

وأوضح وزير الداخلية اللواء محمد الشعار أن الرسوم على شهادة السياقة قليلة ومتواضعة جداً، وقد تمّ من خلالها مراعاة مصالح ذوي الدخل المحدود ولم تتمّ مساواة الرسوم الموجودة على الفئات أ ب ج للشهادات العامة مع الشهادات الخاصة، وكشف أن الوزارة بصدد التعاقد حالياً مع جهة مختصة للعمل على مشروع جديد يتضمن إصدار شهادة السياقة بشكل مؤتمت، وعلى أن تتضمن بطاقة السياقة علامات أمنية غير قابلة للتزوير، موضحاً أن بطاقة السياقة الحالية لا يعتد بها كوثيقة إثبات شخصي لتقديمها أمام الدوائر المختصة، ويعود سبب ذلك إلى بعض حالات التزوير لهذه الشهادات في تركيا وغيرها من الدول المتآمرة على سورية، وأضاف: إن وزارة الداخلية تعمل على تحديث قوانينها واستدراك الثغرات الموجودة في بعض القوانين، كما تعمل على تحديث خطط عملها على صعيد الوزارة وقوى الأمن الداخلي والشؤون المدنية والأحوال الشخصية.

كما أقر المجلس تعديلاً للمادتين 38 و40 من قانون الحجر الصحي النباتي رقم 26 للعام 2007، ودعا الأعضاء إلى التشدد في العقوبات التي تنص عليها قوانين الحجر الصحي النباتي، وعدم الاكتفاء بالغرامات المالية لأن مخاطر ذلك كبيرة جداً وتطال الصحة العامة والغطاء النباتي والثروة الحيوانية، وتمتد أخطارها سنوات وعقوداً، ومن غير المعقول أن تكون عقوبة المخالف مبالغ مالية، إذ لابد من وجود عقوبات رادعة وإيداع في السجن.

وتنص الأسباب الموجبة للتعديل على أن الغرامات المذكورة في مواد القانون 26 لم تعد تتناسب مع الواقع الاقتصادي وسعر صرف العملة الوطنية، وذلك نظراً للتغيرات المالية والظروف الاقتصادية الراهنة.

وأكد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري أن الهدف من تعديل الغرامات والعقوبات المنصوص عليها في المادتين هو منع المخالفة وحماية الثروة النباتية من أي ضرر قد يدخل عن طريق المنافذ الحدودية، مشيراً إلى أن قانون الحجر الصحي النباتي في سورية يصب في مجال منع دخول أي آفة أو محاصيل نباتية غير مصرح بها إلى سورية.