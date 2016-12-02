إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال في بيت لحم اعتصام في بيروت تضامناً مع الأسرى الفلسطينيين

أصيب فلسطيني، أمس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب حاجز مزموريا شرق بيت لحم بالضفة الغربية.

وقال مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر الفلسطيني في بيت لحم محمد عوض لوكالة الأنباء الفلسطينية وفا: إن فلسطينياً من بلدة يطا جنوب الخليل أصيب بقدمه برصاص قوات الاحتلال أثناء توجهه لمكان عمله في مدينة القدس المحتلة.

إلى ذلك أصيب جنديان إسرائيليان بجروح وصفت بالبسيطة جراء رشق حجارة على حاجز جبع ومدخل الرام شمال مدينة القدس المحتلة، وفقاً لما نشرته المواقع الصهيونية، وأشارت هذه المواقع إلى أن عدداً من الشبان الفلسطينيين رشقوا قوات الاحتلال بالحجارة ما تسبب في إصابة الجنديين، وجرى نقلهما الى مستشفى هداسا الشرقية لتلقي العلاج.

يأتي ذلك، فيما قال نادي الأسير الفلسطيني في بيان له: إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت ستة فلسطينيين من عدة بلدات في القدس وخمسة آخرين من بلدة عزون في محافظة قلقيلية.

في سياق متصل دعت اللجنة الوطنية للدفاع عن الأسرى الفلسطينيين خلال اعتصام بمشاركة عدد كبير من الشخصيات اللبنانية والفلسطينية وممثلي الأحزاب إلى أن يكون يوم التضامن العالمي مع فلسطين يوماً عربياً وعالمياً للتضامن مع الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد المتحدثون في الاعتصام بخميس الأسرى 112 أمام مقر الصليب الأحمر الدولي في بيروت أن الانتهاكات لحرية الإنسان في فلسطين مستمرة من جانب سلطات الاحتلال الصهيوني، لافتين إلى أن المعاناة اليومية للأسرى هي تحت نظر العالم لكن “لا حسيب ولا رقيب”، ودعوا المجتمع الدولي إلى التحرك السريع لإطلاق الأسرى في سجون الاحتلال “كي لا تبقى نصوص المواثيق والقوانين الدولية حبراً على ورق”.

وقدم وفد من المعتصمين مذكرة إلى مندوب الصليب الأحمر الدولي دعوه فيها لمتابعة العمل لإنقاذ الأسرى من براثن الانتهاكات التي يرتكبها المحتل الصهيوني في سجونه.

وكالات