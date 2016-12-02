الكويت: سجن مغرد عشر سنوات بتهمة “الإساءة للذات الأميرية”

ثبّتت محكمة استئناف في الكويت حكماً بسجن المغرد وليد فارس بتهمة “الإساءة للذات الأميرية” لمدة عشر سنوات مع الشغل والنفاذ.

وسبق أن قضت محكمة الجنايات في أيار الماضي بسجن فارس لمدة عشر سنوات بتهم نشر “أخبار كاذبة” على تويتر حول الأوضاع الداخلية للبلاد أدت بحسب المحكمة إلى “إضعاف هيبة الدولة واعتبارها والإضرار بالمصالح القومية” و”الإساءة” لأمير البلاد.

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش نددت في كانون الأول 2013 بقرار المحكمة الدستورية الكويتية الإبقاء على عقوبة تصل إلى السجن خمس سنوات بتهمة “الإساءة” إلى الأمير.

وبحسب صحيفة القبس الكويتية قامت محكمة الاستئناف بتثبيت الحكم بحق فارس الذي سبق أن طعن في حكم محكمة الجنايات.

وفي الأعوام الأخيرة قضت محاكم كويتية بحبس معارضين سياسيين وناشطين معظمهم على خلفية اتهامهم بـ “إهانة الذات الأميرية”، بينما ينتظر آخرون بدء محاكماتهم بتهم مماثلة.

وبدأت ملاحقة هؤلاء السياسيين والناشطين بعيد قيام الأمير عام 2012 بحل البرلمان الذي سيطرت عليه المعارضة آنذاك، ما أدى إلى تظاهرات حاشدة.

وكالات