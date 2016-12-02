صادرات روسيا الزراعية تتجاوز صادراتها من السلاح بوتين: الحوار مع واشنطن ممكن فقط على أساس المساواة

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس، أن قيمة صادرات روسيا من المنتجات الزراعية تجاوزت في العام الماضي قيمة صادرات الأسلحة، وذلك للمرة الأولى.

وخلال رسالته السنوية التي وجهها الرئيس الروسي إلى الجمعية الفيدرالية (البرلمان)، أشاد بوتين بالنتائج التي حققها قطاع الزراعة في روسيا، مشيراً إلى أن قيمة صادرات المنتجات الزراعية في العام 2015 بلغت 14.5 مليار دولار، مقابل 16 مليار دولار سجلتها صادرات الأسلحة.

وقال الرئيس بوتين: إن سياسة روسيا تهدف لزيادة القدرة الشرائية لمواطنيها، ومضاعفة الثروة البشرية، باعتبارها الثروة الرئيسية، لذلك فإن تركيز الحكومة ينصب على دعم القيم والأسرة، وتطوير التعليم والثقافة.

وتطرّق الرئيس بوتين خلال رسالته، للصعوبات الاقتصادية التي واجهت روسيا قبل عامين، حيث أعلن أن الأسباب الرئيسية لتعثر الاقتصاد الروسي مرتبطة بقضايا داخلية وليس بالعقوبات الغربية، وأوضح أن هناك من بين هذه التحديات النقص في الاستثمارات، وفي التكنولوجيا الحديثة، وفي الكوادر المحترفة، إلى جانب التنافسية الضعيفة، مؤكداً أن تراجع الناتج المحلي لعام 2016 سيكون ضئيلاً، بحدود نسبة 0.2%، مقابل انخفاض بلغ 3.7% في العام الماضي، وقال: “حالياً توقف الانخفاض في قطاعات الإنتاج، وهناك مؤشر لنمو بسيط في مجال الصناعة، مع العلم أن الناتج المحلي الإجمالي تراجع في 2015 بنسبة 3.7% وفي العام الحالي سيكون الانخفاض بسيطاً عند 0.2%”.

وأوعز بوتين للحكومة الروسية بوضع خطة للتنمية الاقتصادية حتى العام 2025، التي ستتيح لروسيا الوصول إلى معدلات نمو أعلى من العالمية، ويتوجب على الحكومة إعداد هذه الخطة خلال فترة أقصاها أيار القادم، كما أشاد بالتدابير التي اتخذها البنك المركزي الروسي لتطهير القطاع المصرفي ودعم انتعاشه.

إلى ذلك أكدت وثيقة “رؤية السياسة الخارجية الروسية”، التي وقعها الرئيس بوتين، أن روسيا لا تقبل ممارسة ضغوطات عليها سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو غيرها، كما أنها تحتفظ لنفسها بحق “الرد القوي على تصرفات عدائية تجاهها، بما في ذلك تعزيز أمنها القومي” واتخاذ خطوات مضادة.

أما بشأن العلاقة مع الولايات المتحدة، فجاء في الوثيقة أن روسيا مهتمة ببناء علاقات متبادلة المنفعة معها، “مع الأخذ بعين الاعتبار المسؤولية الخاصة التي تتحملها الدولتان عن الاستقرار الاستراتيجي العالمي وحالة الأمن الدولي عامة، وكذلك امتلاكهما قدرات كبيرة على التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والعلوم والتقنيات وغيرها من أنواع التعاون”، وتابعت: إن “روسيا تنطلق من أن التطور المتنامي والقابل للتنبؤ في الحوار مع الولايات المتحدة ممكن فقط على أساس المساواة واحترام المصالح المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية”.

وكالات