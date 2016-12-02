اللجنة الشعبية السورية لدعم الشعب الفلسطيني: تعميق وتعميم المصالحات يعجّل بإنهاء الأزمة

عقدت اللجنة الشعبة العليا العربية السورية لدعم الشعب الفلسطيني ومقاومة المشروع الصهيوني اجتماعها الدوري العادي أمس بدمشق، ولفتت إلى أن الإنجازات الرائعة التي يحققها جيشنا الباسل بالتعاون مع الأشقاء والأصدقاء المخلصين في ميادين المواجهة بأنها محط فخر واعتزاز السوريين والشرفاء في الوطن العربي والعالم وأن الدم الزكي الذي روى تراب الوطن سوف يثمر انتصارات رائعة وعظيمة على الفكر التكفيري والإرهاب الداعشي ومؤيديه وأنصاره وداعميه، مؤكدة أن القيادة الوطنية الشجاعة والحكيمة للسيد الرئيس بشار الأسد ودماء شهدائنا الأبرار وتضحيات شعبنا هي الضمان الوحيد لاستعادة الوطن عافيته وحريته وإسهامه في الحضارة الإنسانية من خلال دحر الإرهاب التكفيري المجرم. مشيرة إلى ضرورة تعميق وتعميم المصالحات المحلية على امتداد الوطن السوري وأن ذلك سوف يعجل في بناء الوطن العزيز المعافى، موجهة التحية للأشقاء في العراق واليمن ولشباب وشابات فلسطين، وهم، وبالتزامن مع ما يحققه الجيش العربي السوري، يهزمون الإرهاب بكل أشكاله وصوره، مدينة الدعم الذي مايزال نظام آل سعود وآل خليفة والحالم بالسلطنة العثمانية يقدمونه للعصابات التكفيرية سواء كان هذا الدعم مالياً أو لوجستياً أو إعلامياً وقالت اللجنة في بيان: إنها تقدر عالياً الإنجازات الرائعة التي يحققها بواسل جيشنا المقدام وقواتنا المسلحة البطلة على الأرض، وفي ميادين المواجهة المباشرة بالتعاون مع الأشقاء والأصدقاء من انتصارات عسكرية ميدانية، على غير محور، وفي أي اتجاه، ومن دحر وإلحاق الهزيمة النكراء بقوى التكفير والظلامية من داعش والنصرة وغيرهما، ما أثمر تحريراً تاماً لعدد من مدن وقرى وبلدات الوطن، ومواصلة حثيثة ومحكمة للتقدم في حلب وريفها، وفي ريف دمشق، وحمص، واللاذقية، مضيفة: وبالتزامن مع هذه الانتصارات تتابع القيادة السياسية والحكومة والقوى والأحزاب والفعاليات المجتمعية الوطنية إنجاز المصالحات المحلية، في أكثر من مدينة وموقع ومحافظة، وتفتح حضن الوطن لاستقبال العائدين إليه، وتوفر للأسر والعائلات احتياجاتها من غذاء ودواء وإيواء، وتسهل إجراءات تسوية أوضاع الراغبين من المسلحين والمغرر بهم، ليعودوا مواطنين يشاركون في الحياة العامة وفي بناء الوطن. لافتة إلى التبدل الواضح في مواقف العديد من الدول، والكثير من الحكومات، ولا سيما الأوروبية منها، بعد الضغط الكبير الذي مارسته القوى والأحزاب في تلك البلدان، خصوصاً بعد أن لمست وعاشت القلق على حياة شعوبها، ومستقبل بلدانها، بعد تحقق ارتداد الإرهاب التكفيري إليها، وارتكابه العديد من الجرائم بحق مواطنيها الآمنين.

ونوّهت اللجنة بالانتفاضة الثالثة، التي بدأت ترهق كاهل العدو الصهيوني، وجنود احتلاله البغيض، وتمتد في الوقت ذاته لتشمل كل فلسطين المحتلة.. وتتصاعد فعاليات المواجهة، وشددت على أن تحرير فلسطين كل فلسطين هو البوصلة.