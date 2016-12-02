في محاضرته عن “طبيعة العصر والمحتوى الرقمي العربي”: مشروعات الرقمنة العربية تهتم بالتراث أكثر من اهتمتمها بالإنتاج الفكري

وصف د. محمود السيد واقع المحتوى الرقمي العربي بالضعيف من حيث النوعية، وذلك في المحاضرة التي ألقاها في مجمع اللغة العربية بعنوان “طبيعة العصر والمحتوى الرقمي العربي” بحضور رئيس المجمع د. مروان المحاسني وعدد من الأساتذة الجامعيين والمثقفين والمهتمين، وقد اعتمد على التبويب والإحصاءات الدقيقة لاسيما في النسب المئوية لانتشار المحتوى الرقمي العربي، وركز على مواضع ضعف المحتوى، والمبادرات التي تقوم بها جهات رسمية وخاصة لزيادة مساحته، كما تحدث عن الدور الذي تقوم به سورية في زيادة مساحة المحتوى الرقمي العربي رغم سنوات الحرب، وتطرق إلى السلبيات التي تواجهها اللغة العربية نتيجة انتشار لغة العربيزي واستخدام المفردات العامية والكتابة بالأحرف اللاتينية بدلاً من الأحرف العربية، ونوّه إلى أن مسؤولية الحفاظ على اللغة العربية تقع على عاتق كل فرد، وعلى عاتق جميع الوزارات من خلال لجان تمكين اللغة العربية.

ورغم أن طبيعة المحاضرة إحصائية وتحليلية إلا أنها لم تخلُ من أبيات الشعر المناسبة التي أدرجها د.السيد ضمن تفاصيل المحاور الأساسية، وأثارت جملة من القضايا الشائكة نوقشت في ختام المحاضرة، أهمها السؤال حول واقع سياسة الدولة تجاه اللغة العربية، والدعوة إلى تبسيطها مع الحفاظ على سلامتها، والحدّ من انتشار الأخطاء الشائعة.

الأمر اللافت الذي أكد عليه د. السيد أيضاً هو عدم الاستهزاء بمن يستخدم اللغة العربية، ودعا إلى استخدام مفرداتها بدلاً من كلمات مغرقة بالعامية.

الثقافة الرقمية

تناول الباحث السيد واقع المحتوى الرقمي من خلال طبيعة العصر الذي يتسم بالتدفق المعرفي والانتشار الثقافي الخاطف والمواصلات السريعة وعصر العلم والتقانة، وفي الوقت ذاته هو عصر ازدواج المعايير وانحسار القيم المعنوية لمصلحة قيم الاستهلاك والقيم المادية، وتوقف عند مصطلح “الثقافة الرقمية” التي غدت أسلوب حياة يركز على المعرفة والتعلم والثقافة، وتحدث أيضاً عن مصطلح الأطفال الرقميين، إذ أثر تواصلهم مع الشابكة على تواصلهم الاجتماعي مع أهلهم وأجدادهم. لينتقل إلى المحور الأساسي تعريف المحتوى الرقمي العربي، وهو ما يوضع على الشابكة باللغة العربية ويطلق عليه أيضاً المحتوى الإلكتروني العربي، ويتناول المواقع وصفحات “الويب” التي كُتبت باللغة العربية داخل البلاد العربية وخارجها، إضافة إلى كل ما هو مسجل أو مصوّر بأصوات عربية، وتتجلى أهمية المحتوى الرقمي العربي في توظيفه دعم التنمية في المجتمع العربي، وبيّن أهمية الشابكة التي غدت موسوعة شاملة، وأشار إلى أهمية المحتوى الرقمي الذي يستخدمه ما يزيد على 340 مليون نسمة، ويحافظ على الهوية العربية والثقافة العربية على الصعيد العالمي، ومن خلاله يتم العمل على بقاء اللغة العربية لغة حيّة على الصعيد العالمي وهي تشغل المرتبة السادسة بين اللغات عالمياً.

اهتمام غوغل بالعربية

ومن ثم انتقل د. السيد إلى تحليل واقع المحتوى العربي الرقمي إذ دلّ تقرير الاتحاد الدولي للإحصاءات عام 2011 إلى أن نسبة الذين يستعملون الشابكة من المتحدثين باللغة العربية 18,8 %، وهي أقل بكثير من نسبة المتحدثين باللغة الألمانية واليابانية والكورية، ولا تتجاوز نسبة المحتوى الرقمي العربي 3%، وأن الجزء الأكبر من المحتوى العربي مجرد ترجمات للغات أخرى، ويوجد الكثير من الأخطاء اللغوية والتكرار، ووجد د. السيد أن هناك ضعفاً في النوعية لاسيما في المجال العلمي ويعود ذلك إلى ضآلة المحتوى وضعف البرمجيات العربية، والأهم عقوق أبناء اللغة العربية بلغتهم الأم، وعدم وجود نظام بيئي يضمن حقوق النشر والملكية الفكرية، إضافة إلى ضعف الخبراء، ليخلص الباحث إلى أن معظم مشروعات الرقمنة العربية تهتم بالتراث العربي والإسلامي أكثر من اهتمامها بالإنتاج الفكري العربي في المجالات المعرفية المختلفة والنتاج الفكري الحديث. وفي المنحى ذاته أشار إلى الدور الذي تقوم به شركة غوغل في نشر المحتوى الرقمي العربي وحفظه.

مشروع ذاكرة العالم

ومن واقع المحتوى الرقمي العربي انتقل المحاضر إلى المبادرات التي أقيمت لزيادة مساحة المحتوى الرقمي العربي، فعلى الصعيد العالمي اعتمدت بعض المنظمات التابعة للأمم المتحدة اللغة العربية في أعمالها، منها: اليونسكو واليونيسيف والاتحاد الدولي للاتصالات والمفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومن الدول التي عُنيت بالمحتوى الرقمي العربي على الصعيد العالمي بريطانيا “بي بي سي العربية، ووزارة الخارجية البريطانية”.

وتوقف د. السيد عند مشروع ذاكرة العالم، وهو أحد مشروعات توثيق التراث العربي المادي واللامادي، والحفاظ على الذاكرة التراثية العربية بأحدث التقنيات وإنشاء بوابة إلكترونية عملاقة على الشابكة العالمية باللغتين العربية والإنكليزية، ويهدف إلى رقمنة المحاور الحضارية المختلفة والحفاظ على الذاكرة التراثية الإجمالية في الوطن العربي، وتشجيع أعمال الرقمنة في الدول العربية، والإسهام في زيادة المحتوى الإلكتروني العربي، واستكمال ما تمّ إنجازه من مبادرات عربية وإقليمية في مجال توثيق التراث والثقافة.

حاضنات فاعلة

وتابع عن إسهامات منظمة الإسكوا في احتضان شركات ناشئة مثل حاضنة جامعة عدن في اليمن وحاضنة لبنان وحاضنة فلسطين، وعلى الصعيد العربي بحثت الألكسو العمل بالبرمجيات المفتوحة بإتاحة نظام الاشتقاق والتصريف في اللغة العربية وبناء المعجم العربي الحاسوبي التفاعلي، ليصل إلى سورية التي أنجزت أعمالاً متميزة، منها ما قام به المعهد العالي للعلوم التطبيقية إذ عمل على قاعدة معطيات الإعراب، وقاعدة معطيات معجمية، وقاعدة معطيات التراكيب، وضبط النصوص بالشكل وقاعدة الاشتقاق والصرف، ووضعت وزارة الاتصالات والتقانة في سورية الإستراتيجية العربية العامة لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، والجمعية العلمية السورية للمعلوماتية “مدونة وطن” وتتبنى الإعلام التدويني الإنساني وفق مختلف الأنشطة الإنسانية، واستعرض بعض المبادرات في الوطن العربي مثل المكتبة الإلكترونية بجامعة الخرطوم، والمكتبة الوطنية التونسية، وتوقف عند مكتبة الإسكندرية وتعد أكبر مكتبة رقمية باللغة العربية في العالم كله.

الاهتمام بالترجمة

وتوصل الباحث في نهاية المحاضرة إلى توصيات تجاوزت الثلاثين، منها: إدخال اللغة العربية في منظمة التجارة العالمية بغية استخدامها في المجالات الاقتصادية، ودعم حركة الترجمة إلى اللغة العربية من اللغات الأخرى وخاصة في المجالات العلمية، وإعادة النظر في المناهج التربوية على الصعيد العربي، وضرورة الاهتمام بكيفية ظهور مواقع المكتبات على الشابكة من خلال الهواتف المحمولة.

قانون حماية العربية

وبعد المحاضرة أجاب د. السيد عن سؤال سياسة الدولة تجاه اللغة العربية المتمثلة بمجمع اللغة العربية، وأكد على قانون حماية اللغة العربية الصادر عام 1952 ومازال مطبقاً حتى الآن، وإلى مرسوم السيد الرئيس بشار الأسد بتشكيل لجنة تمكين اللغة العربية المرتبطة بكل الوزارات، ليخلص إلى أن السياسة اللغوية العربية مسؤولية الجميع.

ترميم ورقمنة

وتحدث د. زكي المحاسني عن ترميم المكتبة الظاهرية والعمل على تصنيفها رقمياً، ورقمنة مكتبة مجمع اللغة العربية والمعجم التاريخي، وأشارت د. لبانة مشوح إلى جهود جامعة دمشق في الرقمنة، ودعت الأديبة كوليت خوري إلى التزام الإعلام بأنواعه والمرئي خاصة بمفردات اللغة العربية.

ملده شويكاني