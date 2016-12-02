مشلب يلتقي الكوادر والفعاليات البعثية في ريف دمشق: المـــواطــن بــوصـــلتنا الأســاســيـة

ريف دمشق-بلال ديب:

التقى الرفيق عبد المعطي مشلب رئيس مكتب المنظمات الشعبية والنقابات المهنية القطري، أمس في المجمع التربوي بضاحية قدسيا، الكوادر والفعاليات البعثية في ريف دمشق.

وقدّم الرفيق مشلب عرضاً شاملاً للواقع السياسي والميداني، كما تطرّق لموضوع المصالحات الوطنية والأوضاع الاقتصادية، وأجاب على عدد من أسئلة واستفسارات الرفاق الحضور، والتي تركّزت حول ضرورة اعتماد خطة مستقبلية لإعادة الإعمار، تبدأ مباشرة من المناطق التي باتت تحت سيطرة الدولة، ومعالجة موضوع الكهرباء في بعض مناطق ريف دمشق، واعتماد أسس لإجراء انتخابات حزبية تمكّن من إيصال قيادات حزبية قادرة على إدارة المرحلة وتتحلّى بالمسؤولية وخدمة المجتمع.

وأكد الرفيق مشلب أن الاجتماع بالكوادر البعثية يعتبر محطة للوقوف على واقع عملها، خاصة مع اقتراب عقد مؤتمرات الفرق السنوية، مشدداً على ضرورة أن نجعل من المواطن بوصلتنا الأساسية عبر الانطلاق من احتياجاته والعمل على استقطابه وتلبية متطلباته، لافتاً إلى أن الحالة الوطنية ليست حكراً على أحد لكن ما يميّزنا كطليعة جماهيرية هو الوعي السياسي والوطني والقومي، وشدد على أن الغرب استهدف هذا الوعي وأراد ضرب الفكرة القومية التي نتبناها، وساندته بذلك الأدوات التي صنعها وألبسها لباس الإسلام –زوراً- كي تدب الفتنة ويقضي من خلال ذلك على العروبة والإسلام معاً.

وقال الرفيق مشلب: علينا التركيز على البعث وإبراز دوره في المصالحات الوطنية، خاصة ما يحصل الآن في ريف دمشق، المحافظة التي شهدت عدداً كبيراً من المصالحات والتسويات، وكان للرفاق البعثيين الدور البارز والمهم فيها، وأضاف: لا يمكن فرض أي حل أو موقف يمس بسيادة واستقلال سورية أو حرية قرارها السياسي، والانتصارات على الأرض هي التي تحدد كيف يجب أن يكون الحوار السياسي، والذي يجب أن يكون بين السوريين أنفسهم، وأكد أن الصمود السوري هو من دعا روسيا وإيران والمقاومة اللبنانية للوقوف بجانبنا، ولو كان موقفنا ضعيفاً ولم ندافع عن أرضنا وبلدنا ومواقفنا الوطنية والقومية واستسلمنا للإرهاب لما شاهدنا هذه المواقف الداعمة لسورية في الحرب التي تواجهها.

وقارن الرفيق مشلب بين العام 2012 والعام الحالي، مبرزاً التحوّلات الايجابية العظيمة لصالح الدولة السورية، وأكد أن الانتصار قادم بفضل الصمود الأسطوري للشعب والجيش والقيادة، منوّهاً بالانتصارات التي يحققها الجيش في حلب التي يراهن أعداء سورية على حماية الإرهابيين الموجودين فيها.

وحثّ الرفيق مشلب الرفاق البعثيين على تشجيع المواطنين على الانتساب إلى صفوف الجيش من خلال الفيلق الخامس اقتحام الذي كان فرصة لمن يريد أن يقاتل دفاعاً عن الوطن في صفوف الجيش العربي السوري البطل.

وفي الجانب التنظيمي تحدث الرفيق مشلب عن الاجتماع الحزبي الذي يعتبر من أهم النشاطات التي تقوم بها المؤسسات الحزبية، مشدداً على ضرورة الابتعاد عن الأرقام الوهمية والنسب غير الصحيحة، كي يتسنى للقيادات الوقوف على حقيقة الإنجاز وبالتالي تطويره وتحسينه، كما تحدّث عن ضرورة الالتزام بالمعايير الصحيحة في اختيار القيادات بدءاً من أمين الحلقة فالفرقة، وفي كل مواقع القيادة الحزبية، والابتعاد عن الحسابات الشخصية الضيّقة.

حضر الاجتماع الرفاق الدكتور أحمد همام حيدر أمين فرع ريف دمشق للحزب، وأعضاء قيادة الفرع ، والمهندس علاء منير ابراهيم محافظ ريف دمشق، وأعضاء المكتب التنفيذي في المحافظة، وعدد من أعضاء مجلس الشعب، ورؤساء الدوائر الرسمية، وأمناء وأعضاء قيادات الشعب الحزبية، وقيادات المنظمات الشعبية والنقابات المهنية، ورؤساء مجالس المدن على مستوى المحافظة.

وفي نهاية اللقاء اجتمع الرفيق عضو القيادة القطرية بالرفاق أمين وأعضاء قيادة الفرع والمحافظ، حيث استمع منهم إلى ملاحظاتهم وبرامج عملهم.