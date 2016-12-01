18 ألف مدني خرجوا من أحياء شرق حلب.. والأمم المتحدة لم تقدم أي مساعدات الجيش يـسـيطر على حي الـشيخ سـعـيد.. ومفـرزة هندسـية روسية لإزالـة الألـغـام

وسّعت وحدات من قواتنا المسلحة أمس، نطاق سيطرتها في أحياء شرق حلب عندما أعادت الأمن والاستقرار إلى حي الشيخ سعيد بعد القضاء على آخر تجمعات الإرهابيين فيه، فيما أكدت وزارة الدفاع الروسية أن أكثر من 18 ألف مدني تمكنوا من الخروج إلى المناطق الآمنة بفضل نجاحات الجيش العربي السوري، وأشارت إلى إرسال مفرزة هندسية روسية إلى حلب لإزالة الألغام، مؤكدة أن الأمم المتحدة والدول الغربية التي كانت تدعي حرصها على حياة المدنيين في الأحياء الشرقية لمدينة حلب لم تبادر إلى تقديم أي مساعدات لأكثر من 90 ألف شخص تم تحريرهم من قبضة الإرهابيين، وفيما جدد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف موقف بلاده الداعي إلى تخليص مدينة حلب من التنظيمات الإرهابية، معرباً عن أمله في تحقيق ذلك قبل نهاية العام الحالي، أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن قضية المساعدات الإنسانية في سورية يتم تسييسها بشكل متزايد وأن معظم المساعدات الأممية يتم تسليمها إلى المسلحين بمن فيهم إرهابيو تنظيم جبهة النصرة.

وفي إطار دعمه المباشر للتنظيمات الإرهابية ولصرف الأنظار عن نجاحات الجيش والقوات المسلحة في الحرب على الإرهاب اعتدى كيان العدو الإسرائيلي بصاروخين على منطقة الصبورة في ريف دمشق الغربي. في وقت واصلت التنظيمات الإرهابية اعتداءاتها على الأحياء السكنية وأسفرت اعتداءاتها على أحياء الأعظمية وسيف الدولة وحلب الجديدة والفرقان عن ارتقاء 8 شهداء بينهم طفلان وإصابة 7 أشخاص بجروح ووقوع أضرار مادية بمنازل المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.

وفي التفاصيل، قال مصدر عسكري: إن طيران العدو الإسرائيلي أقدم بعد فجر أمس على الاعتداء على منطقة الصبورة بريف دمشق الغربي بصاروخين أطلقهما من المجال الجوي اللبناني، وأشار إلى أن الاعتداء لم يسفر عن وقوع إصابات، مبيناً أن الاعتداء يأتي كمحاولة يائسة من كيان الاحتلال الإسرائيلي لصرف الأنظار عن نجاحات الجيش العربي السوري ورفع معنويات التنظيمات الإرهابية التكفيرية المنهارة بعد تكبدها خسائر فادحة في العديد من المناطق ولا سيما في الريف الغربي لدمشق.

وأدان مجلس الشعب في بيان له تلته الدكتورة عباس العدوان الإسرائيلي على منطقة الصبورة، مشيرة إلى أن كيان العدو الإسرائيلي حاول من خلال عدوانه حرف الأنظار عن انتصارات جيشنا البطل في حلب وعن انهيارات التنظيمات الإرهابية أمامه لرفع معنوياتها، وبينت أنه في كل مرة يحقق جيشنا الباسل انتصارات واسعة ضد الإرهاب، يكشف العدو الإسرائيلي عن انزعاجه وقلقه ويؤكد حقيقة ارتباطه بالمجموعات الإرهابية في سورية، مؤكدة أن السوريين ماضون في طريق النصر الذي سيهزم محور العدوان والإرهاب، ولفتت عباس إلى أن كل من يقف وراء الإرهابيين سيكون مصيره الاندحار والفشل أمام بطولات وتضحيات جيشنا وشعبنا.

ميدانياً نفذت وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة والحليفة عمليات دقيقة على تجمعات التنظيمات الإرهابية وسّعت خلالها من نطاق سيطرتها في الأحياء الشرقية لمدينة حلب، حيث أعادت الأمن والاستقرار إلى حي الشيخ سعيد في الجهة الجنوبية الشرقية من المدينة، وأسفرت العمليات عن مقتل عدد من الإرهابيين وفرار العشرات منهم تاركين أسلحتهم وذخيرتهم وسط حالة من الانهيار والذعر التي تسيطر على باقي المجموعات الإرهابية في عدد من الأحياء الشرقية التي يتحصنون فيها.

وفي ريف حماة نفذت وحدات من الجيش عمليات مكثفة على تجمعات الإرهابيين في كفر زيتا واللطامنة ووادي العيس والصياد بالريف الشمالي أسفرت عن تدمير 4 آليات ومربض مدفعية وعدد من المقرات، وأسفرت العمليات عن مقتل عدد من الإرهابيين من بينهم من يسمى قائد المدفعية في جيش العزة الإرهابي طارق خطاب والإرهابيون خطاب خطاب وفايز الخالد ومأمون الشعار وأيمن الفرج.

وفي ريف حمص قضت وحدة من الجيش على عدد من الإرهابيين ودمرت لهم تحصينات وعتاد في قصف مدفعي مركز على تجمعاتهم وأوكارهم في قرى الطيبة الغربية وتلدهب والسمعليل في منطقة الحولة شمال مدينة حمص.

في دير الزور قضى الطيران الحربي على إرهابيين من تنظيم داعش ودمر لهم عربات مدرعة مزودة برشاشات في ثردة ومحيط جبل ثردة. واشتبكت وحدات من الجيش مع مجموعات إرهابية تكفيرية على طول الساتر الشرقي لمطار دير الزور العسكري ووجهت رمايات مدفعية على أوكارهم وتجمعاتهم في أحياء العرفي والصناعة والجبيلة والرشدية والحويقة والرصافة أسفرت عن إيقاع أعداد من الإرهابيين قتلى ومصابين وتدمير أسلحة وذخائر لهم.

وأدت رمايات سلاح المدفعية على تحصينات المجموعات الإرهابية في محيط تلة الرواد والبغيلية غرب مدينة دير الزور إلى مقتل عدد من الإرهابيين وتدمير نقاط محصنة لهم.

وفي درعا وريفها نفذت وحدة من الجيش عملية دقيقة على تجمعات لإرهابيين من تنظيم جبهة النصرة في مخيم النازحين في منطقة درعا البلد أدت إلى تدمير وكر لهم غرب حديقة المخيم ومقتل عدد من الإرهابيين من بينهم ياسر الضامن وأحمد قاسم الغوثاني.

كما تم إيقاع معظم أفراد مجموعات إرهابية كانت تقوم بأعمال تخريب وتدمير للمنازل بين قتيل ومصاب في محيط شركة الكهرباء ومنشأة الرفاعي في الطرف الغربي من المخيم وجنوب بناء سجاد صيدا وساحة بصرى وتدمير نقطتين محصنتين شمال المخيم وقرب خزان الكرك بدرعا البلد.

كما قصفت وحدة من الجيش بالمدفعية نقاطاً محصنة للمجموعات الإرهابية في محيط جسر الغارية الغربية ما أدى إلى تدمير مربض هاون ومقتل أفراد مجموعة إرهابية كانت تقوم بتجريف الأراضي.

وفي ريف السويداء أوقعت وحدة من الجيش أفراد مجموعة إرهابية بين قتيل ومصاب في ضربات مركزة على تجمع لهم في قرية القصر.

شهداء وجرحى في اعتداءات إرهابية على حلب وريف إدلب

وفي إطار الاعتداءات الإرهابية المتواصلة على الأحياء السكنية ارتقى 8 شهداء بينهم طفلان جراء اعتداء التنظيمات الإرهابية بالقذائف الصاروخية على عدد من أحياء مدينة حلب، وذكر مصدر في قيادة شرطة المحافظة أن الإرهابيين استهدفوا بالقذائف الصاروخية أحياء الأعظمية وسيف الدولة وحلب الجديدة والفرقان أسفرت عن ارتقاء 8 شهداء بينهم طفلان وإصابة 7 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة ووقوع أضرار مادية بمنازل المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.

وفي ريف إدلب أفادت مصادر أهلية في بلدة الفوعة المحاصرة في اتصال هاتفي مع مراسل سانا بأن الإرهابيين المنتشرين في بلدة بنش أطلقوا صباح أمس رصاص قناصاتهم باتجاه الأحياء السكنية في بلدة الفوعة ما أسفر عن إصابة شخص بجروح.

“الدفاع الروسية”: الأمم المتحدة لم تبادر إلى تقديم أي مساعدات

في الأثناء أكدت وزارة الدفاع الروسية أن الأمم المتحدة والدول الغربية التي كانت تدّعي حرصها على حياة المدنيين في الأحياء الشرقية لمدينة حلب لم تبادر إلى تقديم أي مساعدات لأكثر من 90 ألف شخص تم تحريرهم من قبضة الإرهابيين، وذكر المتحدث باسم الوزارة اللواء إيغور كوناشينكوف أن مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا ووزارات الشؤون الخارجية البريطانية والأمريكية والفرنسية لم ترسل أي طلب لتقديم المساعدة الإنسانية إلى أكثر من 90 ألف مواطن تم تحريرهم قبل يومين من أيدي الإرهابيين في الأحياء الشرقية لحلب.

وبين المسؤول العسكري الروسي أن مركز التنسيق الروسي والجهات المعنية في محافظة حلب قامت بتقديم جميع المستلزمات الضرورية لـ 5629 مدنياً من بينهم 2855 طفلاً خرجوا أول أمس من الأحياء الشرقية لمدينة حلب، ولفت إلى وجود مراكز إضافية لتقديم الرعاية الصحية إلى جانب 150 مطبخاً ميدانياً حيث تقدم من خلالها الوجبات الساخنة لجميع المحتاجين.

ولفتت الوزارة إلى أنه تم إرسال فريق أطباء روس ومستشفى متنقلاً إلى سورية لمساعدة سكان حلب حيث يواصل الجيش العربي السوري عمليته العسكرية ضد تجمعات وأوكار التنظيمات الإرهابية في عدد من أحياء المدينة، مشيرة إلى أن طائرات نقل عسكرية تقل أفراد مفرزة طبية خاصة وآليات وأجهزة طبية خاصة أقلعت أمس متجهة إلى سورية، مبينة أن المشفى المتنقل يضم أقساماً عدة بينها قسم مخصص لمعالجة الأطفال وآخر للجراحة ووحدتان للعناية المركزة والأشعة ومختبر معني بتشخيص الأمراض إضافة إلى عدد إضافي من الأطباء المتخصصين في طب الأطفال والولادة واستنفرت محافظة حلب جميع مؤسساتها الصحية والخدمية لتقديم مختلف أنواع المساعدات والرعاية لآلاف المدنيين الذين خرجوا خلال الأيام القليلة الماضية من الأحياء الشرقية وتوفير جميع المواد والاحتياجات الأساسية في مراكز الإقامة المؤقتة التي تم تجهيزها لاستقبالهم.

خبراء روس لإزالة الألغام

وفي سياق متصل كشفت هيئة الأركان الروسية عن إرسال خبراء روسيين متخصصين بإزالة الألغام والعبوات إلى سورية للمشاركة في تطهير الأحياء الشرقية من مدينة حلب التي أعاد إليها الجيش العربي السوري والقوات الرديفة الأمن والاستقرار إليها.

وقال مدير العمليات في هيئة الأركان الروسية الفريق سيرغي رودسكوي إن مفرزة خاصة بإزالة الألغام تابعة للقوات المسلحة الروسية توجهت إلى سورية حيث سيتم نشر أكثر من 200 عنصر من هذه المفرزة وقرابة 50 آلية عسكرية في حلب لتفكيك الألغام التي زرعها الإرهابيون في الأحياء الشرقية، وأضاف: إن وحدات الهندسة في الجيش السوري بدأت مباشرة بإزالة الألغام في المناطق وإعادة إعمار المرافق الأساسية حيث تمكنت من إعادة ضخ المياه في بعض الأحياء الشرقية، مشيراً إلى أن ضباط مركز التنسيق الروسي يساهمون في إعادة إعمار المرافق الحيوية من أجل إعادة الحياة العادية في أقرب وقت.

ولفت المسؤول العسكري الروسي إلى أن العسكريين الروسيين من مركز الحماية من الأشعة والمواد الكيميائية والبيولوجية الموجودين في حلب يواصلون عملهم ويستجيبون لأي طلب من السلطات السورية بشأن إجراء فحوصات للمواقع التي يشتبه بأن الإرهابيين استخدموها لإنتاج المواد السامة وتخزينها.

إلى ذلك أكد رودسكوي أن القوات الجوية الروسية لم توجه أي ضربات جوية إلى أهداف في حلب ومحيطها منذ 44 يوماً وأن الطائرات الروسية لم تقترب من المدينة مسافة 10 كيلومترات، وأشار إلى أن المسلحين في الأحياء الشرقية يفجرون المدارس والمستشفيات والمساجد ومن ثم يرسلون صوراً للمباني المدمرة إلى وسائل الإعلام الغربية، زاعمين أنها للدمار الناجم عن ضربات الطيران والمدفعية السورية.

وبشأن العمليات الإنسانية في حلب نفى رودسكوي وجود أي عوائق أمام نقل المساعدات إلى حلب، مبيناً أن سيطرة الجيش السوري على طريق الكاستيلو ساهمت في إزالة هذه العوائق وإيصال المساعدات إلى حلب.

بوغدانوف: نأمل إنهاء الأوضاع في حلب هذا العام

من جانبه جدد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف موقف بلاده الداعي إلى تخليص مدينة حلب من التنظيمات الإرهابية معرباً عن أمله في تحقيق ذلك قبل نهاية العام الحالي، وقال: يجب طرد هؤلاء الإرهابيين من حلب وكذلك من الموصل والرقة، وإنها مهمة مشتركة، مضيفاً: نأمل في إنهاء الأوضاع في حلب هذا العام.

من جهة أخرى أعرب بوغدانوف عن أمله في تحسن التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن حل الأزمة في سورية مع تولي الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب مهامه، مشيراً إلى أن ترامب كان يقول أشياء صحيحة برأيي، وقال: “إن الاتصالات مع فريق ترامب لا تزال في مرحلة البداية .. وموسكو تجري اتصالات مع بعض الأشخاص في هذا الفريق بشأن سورية” موضحاً في هذا الصدد “أن هناك أناساً مختلفين نعرفهم منذ زمن طويل”.

زاخاروفا: المساعدات الإنسانية يتم تسييسها

إلى ذلك أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أمس، أن قضية المساعدات الإنسانية في سورية يتم تسييسها بشكل متزايد وأن معظم المساعدات الأممية يتم تسليمها إلى المسلحين بمن فيهم إرهابيو تنظيم جبهة النصرة، وأشارت زاخاروفا خلال الإيجاز الصحفي الأسبوعي إلى أن روسيا وبالتعاون مع الجانب السوري أعلنت بشكل متكرر عن تهدئات إنسانية في مدينة حلب لتقديم المساعدة إلى المدنيين في الوقت الذي يستخدم فيه المسلحون الهدن لتجميع صفوفهم والتزود من جديد وسد النقص في الأسلحة والذخيرة لديهم.

ورداً على سؤال حول وعود أمريكية بإرسال مساعدات إنسانية إلى شرق حلب أكدت زاخاروفا أن هناك تناقضات مستمرة بين أقوال الأمريكيين وأفعالهم وقالت كل يوم تقريباً نسمع شيئاً جديداً يتناقض مع التصريحات السابقة، ولفتت إلى أن الجيش العربي السوري يستعيد بشكل تدريجي السيطرة على الأحياء شرقي حلب وتمكن من دحر “التشكيلات المسلحة غير القانونية” من العديد من المناطق السكنية.

وانتقدت المتحدثة الروسية بشدة ما يسمى مجموعة الخوذ البيضاء بشأن مقطع فيديو يدّعي فيه عناصر المجموعة تقديم مساعدات إنسانية للمدنيين وقالت ساخرة: إنه تم ترشيح هؤلاء لجائزة نوبل للسلام فيما هذه اللقطات تتناسب أكثر مع جائزة الأوسكار على التمثيل.

وفي تعليقها على تحريض وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب على عدم إجراء حوار على قدم المساواة مع روسيا، قالت زاخاروفا: من غير المناسب لأي دولة التدخل في الشؤون السيادية للولايات المتحدة.

من جانب آخر أكد المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف أن روسيا تواصل مناقشة تسوية في سورية مع إدارة باراك أوباما وهي تأمل بتعاون فعال من جانبها في محاربة الإرهاب لأننا على ثقة بأنه لا يوجد بلد قادر وحده على دحر الإرهاب في العالم بشكل عام وفي سورية بشكل خاص.

وفي طهران أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني أن سياسة الأمريكيين والأوروبيين الخاطئة تجاه سورية والعراق أدت إلى وجود التنظيمات الإرهابية فيهما، مشيراً إلى أن تغيير هذه السياسة سيساعد على حل الأزمة في البلدين، وأشار إلى أن التصريحات الأمريكية الحالية حول سورية تدل على أن توجههم يتغير حيال محاربة تنظيم داعش الإرهابي، وقال: إن هذه القضية تشبه القضية النووية، حيث يجب أن ننتظر هل سيكون هناك تغيير على أرض الواقع أم لا.

البعث – سانا