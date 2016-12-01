موسكو تطالب أنقرة بتوضيحات حول تصريحات أردوغان الخارجية: سورية لن تسمح للطاغية بالتدخل في شؤونها وستقطع اليد التي تمتد إليها

كشفت تصريحات رئيس النظام التركي حول سورية أول أمس، بوضوح، أن العدوان السافر الذي تشنه قواته على الأراضي السورية ما هو إلا نتيجة للأطماع والأوهام التي تغذي فكر هذا الطاغية الإخواني المتطرف. وشددت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان لها أمس أنها تضمنت حقيقة أهداف العدوان التركي على سورية، مؤكدة أنه من السخرية بمكان أن يتحدث طاغية مثل أردوغان عن الديمقراطية وهو الذي جعل من تركيا سجناً كبيراً لكل معارض لسياساته، وطالبت المجتمع الدولي بوضع حد لسلوكياته وتدخلاته في شؤون دول المنطقة والتي تشكل تهديداً للسلم الإقليمي والدولي.

الموقف الروسي جاء متماهياً مع الرد السوري، حيث أكد الكرملين أن تصريحات أردوغان لا تتطابق مع الفهم الروسي لما يجري في سورية، مطالبة أنقرة بتقديم توضيحات بهذا الخصوص.

فقد صرح مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين أمس تعقيباً على تصريحات أردوغان: إن هذه التصريحات جاءت لتضع حداً لأكاذيبه ولتكشف بوضوح أن العدوان التركي السافر على الأراضي السورية ما هو إلا نتيجة للأطماع والأوهام التي تغذي فكر هذا الطاغية الإخواني المتطرف والذي جعل من تركيا قاعدة أساسية للمجموعات الإرهابية التي تنهل من الفكر نفسه وتعمل على ضرب الاستقرار والأمن في سورية والعراق وتتحمل المسؤولية الأولى عن معاناة الأبرياء جراء الجرائم الإرهابية التي ترتكبها بدعم من النظام التركي.

وأكد المصدر أن سورية شعباً وجيشاً وقيادة لن تسمح لهذا الطاغية المتغطرس بالتدخل في شؤونها وستقطع اليد التي تمتد إليها وإذا كانت تحارب الآن أدوات وعملاء هذا الطاغية فإن غداً لناظره قريب، وقال: إن سورية تطالب المجتمع الدولي بوضع حد لسلوكيات أردوغان وتدخلاته في شؤون دول المنطقة والتي تشكل تهديداً للسلم الإقليمي والدولي وتتناقض مع قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمكافحة الإرهاب وخاصة لجهة توفير النظام الأردوغاني كل أشكال الدعم للمجموعات الإرهابية.

إلى ذلك أكد المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف أن تصريحات رئيس النظام التركي بشأن الرئيس بشار الأسد لا تتطابق مع الفهم الروسي لما يجري في سورية، مشدداً على أن موسكو تنتظر توضيحات من أنقرة بهذا الخصوص، وقال بيسكوف للصحفيين: إن تصريحات أردوغان بشأن الرئيس الأسد مفاجئة بالفعل وهي جدية جداً ولا تتناغم مع سابقاتها أو مع فهمنا للأوضاع في سورية باعتبارنا الدولة الوحيدة التي توجد قواتها المسلحة بشكل قانوني على أراضي الجمهورية العربية السورية ومن المهم تذكر هذا الأمر.

وأضاف: نحن بالتأكيد نأمل أن نحصل في أقرب وقت على توضيحات بهذا الشأن من قبل شركائنا الأتراك، لافتاً إلى أن أردوغان لم يتحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اتصالاتهم الأخيرة عن خطط تركية لإرسال قوات إلى سورية.

بدوره أعلن الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وبلدان أفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف أن تصريحات رئيس النظام التركي تتناقض مع الاتفاقات الدولية الأساسية حول سورية والتي وافقت عليها تركيا، وقال: إن هذه التصريحات مخالفة لكل الاتفاقيات وفي المقام الأول للقرارين الدوليين 2254 و2258 وهي تتناقض مع الاتفاقات والقرارات الصادرة عن صيغة فيينا وعن صيغة لوزان وفي هاتين الصيغتين كانت تركيا حاضرة.

طهران: أردوغان يحاول رفع معنويات الإرهابيين المنهارة

وفي طهران، أكد مساعد القائد العام لقوات حرس الثورة الإيرانية للشؤون السياسية العميد رسول سنائي راد، أن التطوّرات التي حصلت خلال الأشهر الماضية في سورية جعلت النصر النهائي على الإرهابيين أمراً حتمياً، مشدداً على أن تصريحات أردوغان هي بمثابة دعم نفسي للإرهابيين، المنهارة معنوياتهم، ونوع من المواساة لهم بعد هزائمهم في حلب.

وقال سنائي، في تصريح لوكالة تسنيم للأنباء، “تبدو تصريحات أردوغان نوعاً من المواساة وإعطاء المعنويات للحركات الإرهابية.. ولو كانت تركيا تملك هكذا قدرة لكانت نجحت في الماضي بتشكيل منطقة عازلة”، مضيفاً: “إنه على أردوغان اليوم الرد على الرأي العام في بلاده الذي يفكر بنتيجة التدخل المكلف في سورية منذ عدة سنوات”.

ونوّه سنائي بانتصارات الجيش العربي السوري وقوى المقاومة الأخيرة، وقال: “كنا نشاهد تقدّم قوات الجيش السوري والمقاومة في حلب، حيث أدت هذه الانتصارات إلى حدوث خلافات بين الإرهابيين التكفيريين وأراد قسم من هؤلاء الخروج السريع من المنطقة والبعض الأخر أجبر على البقاء بسبب الضغوط الخارجية من داعميهم”، وأوضح أن زيادة صراخ داعمي الإرهاب تأتي محاولة منهم لدعم أدواتهم، معتبراً أن فرار جزء من الإرهابيين باتجاه إدلب يشير إلى هزيمة حتمية لهم في سورية.

وكان وكيل وزارة الخارجية التركية الأسبق أونور أويمان اعتبر أن سياسات أردوغان في سورية فاشلة وباتت تشكل خطراً على أمن واستقرار تركيا، وأضاف، في مقابلة مع قناة الشعب التركية، “إن أردوغان ودول الخليج والدول الغربية تتدخل بشكل سافر في سورية عبر دعم المجموعات الإرهابية التي تحارب الدولة السورية بالوكالة عن هذه الدول، وما حدث ويحدث في سورية يتناقض مع أبسط معايير القانون الدولي، حيث وقفت الكثير من الدول إلى جانب الإرهابيين ضد دولة معترف بها رسمياً وعضو في الأمم المتحدة”.

سانا- وكالات