مجلس الشعب يقرّ الموازنة العامة للدولة والبالغة2660 مليار ليرة

دمشق-عمر المقداد:

بعد مداولات استمرت شهراً، تحت القبة وبعهدة لجنة الموازنة والحسابات، بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، أقر مجلس الشعب، في جلسته أمس برئاسة الدكتورة هدية عباس رئيسة المجلس وحضور وزير المالية الدكتور مأمون حمدان، مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام القادم، والبالغة 2660 مليار ليرة.

ويتضمّن القانون 31 مادة جرى مناقشتها مادة مادة والتصويت عليها، وتناولت الموازنة الجارية والاستثمارية وأبواب صرف الاعتمادات وتحصيل الإيرادات وصرف المكافآت وعقد النفقات لمختلف الوزارات والجهات العامة.

وفي كلمة لها بعد إقرار مشروع القانون، لفتت الدكتورة عباس إلى أهمية أن يترجم إقرار الموازنة صوب تنفيذ إنجازات حقيقية تعزّز مقومات صمود شعبنا وجيشنا في مكافحة الإرهاب، وأكدت ضرورة أن توجّه الموازنة جل اهتمامها نحو تحسين الواقع المعيشي للمواطنين والتصدي بحزم لكل من تسوّل له نفسه التلاعب بقوتهم، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

واعتبر وزير المالية أن الأولوية في وضع الاعتمادات في الموازنة العامة للدولة وبشقيها الاستثمارية والجاري كان بهدف دعم المواطن، وخاصة رغيف الخبز، ودعم الإنتاج الزراعي والصناعي والاستخراجي، ودعم القطاعات الصحية والتعليمية والتربوية، موضحاً أن مراجعة الاعتمادات المخصصة لقطاع الإنتاج الزراعي تكشف الأهمية الكبيرة التي توليها الحكومة له.

وعرج الوزير حمدان على عودة دورة الحياة للنشاط الصناعي، وشدد على عودة المعامل والمصانع لممارسة دورها في الإنتاج من خلال إعادة تأهيلها، والتي سيكون للعائد المالي من منتجاتها دور في رفد الموازنة العامة بفوائدها الاقتصادية، وأوضح في هذا السياق أن الحكومة قررت تصنيف المنشآت الاقتصادية حسب وضعها المالي والإنشائي سواء كانت مدمرة جزئياً أو كلياً، ووضعت خطة متكاملة لدعمها والنهوض بها.

وختم بالحديث عن فرص العمل في الموازنة، وقدرها 60 ألفاً، وأشار إلى أن أولوية توزيعها ستكون لذوي الشهداء، والذين ستواصل الحكومة دعمهم، مبيناً أن هذا الرقم من فرص العمل قد تمّ إقراره بطريقة علمية وواقعية وتعتمد على التخطيط للمستقبل.

من ثم فتحت رئيسة المجلس المجال أمام الأعضاء لطرح تساؤلاتهم، والتي تناولت عمل وزارة المالية ومكافحة التهرب الضريبي، ومشروع الوزارة المتعلق بـ “براءة الذمة المالية” وزيادة المخصصات المالية لعدد من الجهات العامة من أجل تنفيذ المشاريع فيها.

وفي ردوده المتعلقة بعمل الوزارة، أكد الوزير حمدان خطورة ظاهرة التهريب، وأن واجب الوزارة هو وضع الخطط والإجراءات الكفيلة بالقضاء على هذه الظاهرة، وقد اطلعت خلال الفترة الماضية على عمل الأمانات الجمركية، وأدخلت نظام الأتمتة الكفيلة بقمع التهريب، موضحاً أن القضاء على التهريب يحتاج إلى الوقت، وأن الوزارة والمديرية العامة للجمارك والضابطة الجمركية تكثّف رقابتها للحد من الظاهرة.

وبخصوص مكافحة الفساد في القطاع الجمركي وفي بعض المديريات والهيئات، أوضح أن من يتمّ تسريحه بسبب الفساد، يحال مباشرة إلى الجهات الرقابية، سواء الجهاز المركزي للرقابة المالية أو الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، مؤكداً أنه لم ولن يحمي أي فاسد على الإطلاق ولن يقبل بذلك، وسيتم إنهاء عقده أو تسريحه ومحاسبته قانونياً، والوصول إلى من كانوا يساعدونه.