المعلم في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني: فلسطين قضيتنا المركزية.. وموقفنا ثابت ومبدئي

جدد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم تأكيده أن سورية كانت ولا تزال ثابتة على موقفها المبدئي الداعم لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني وعاصمتها القدس، مع ضمان حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم وفقاً للقرار رقم 194 لعام 1948، وهو الحق الذي لا يخضع للتفاوض أو التنازل ولا يسقط بالتقادم، هذا ما يؤكده القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وجميع المواثيق والصكوك الدولية ذات الصلة.

وشدد المعلم، في رسالة تليت خلال الاجتماع السنوي الخاص الذي عقدته اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف في نيويورك للاحتفال باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، على أهمية تنظيم هذا اللقاء كي تبقى القضية الفلسطينية ماثلة في الأذهان ولا تطوى في غياهب النسيان، الذي يريده لها الاحتلال الإسرائيلي وداعموه وحلفاؤه الجدد في المنطقة.

وأعرب الوزير المعلم عن تقديره للجهود الكبيرة التي تبذلها اللجنة المعنية من أجل تنفيذ قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والتي تعتبرها الجمهورية العربية السورية قضيتها المركزية، ومن أجل فضح وإدانة ممارسات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني ومساءلته عنها، وأضاف: لقد مرّت عقود طويلة على الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية، اعتمدت خلالها الأمم المتحدة مئات القرارات التي تطالب بإنهاء هذا الاحتلال وبالانسحاب من جميع الأراضي العربية المحتلة إلى خط الرابع من حزيران لعام 1967، ولكن وللأسف لم يتمّ إحراز أي تقدّم في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي أو في وقف انتهاكاته الفاضحة للمواثيق والأعراف الدولية وممارساته العدوانية وسياساته العنصرية واللاإنسانية بحق الشعب الفلسطيني، لا بل على العكس من ذلك تزداد الأمور سوءاً يوماً بعد يوم بسبب استمرار “إسرائيل” بالاستخفاف بالشرعية الدولية وقراراتها، مستفيدة في ذلك من الحماية والحصانة التي وفرتها الدول الراعية لها في مجلس الأمن، ودعا مجدداً الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تحمّل مسؤولياتها تجاه محنة الشعب الفلسطيني، واتخاذ خطوات ملموسة وجادة تتناسب وجسامة ما ترتكبه “إسرائيل”

من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني، وإلزامها بلجم ووقف آلة القتل والعدوان وحملات الاستيطان وقضم الأراضي، وبالرفع الفوري للحصار الجائر المفروض على الشعب الفلسطيني، وبإنهاء احتلال “إسرائيل” للأراضي العربية والانسحاب منها إلى خط الرابع من حزيران لعام 1967 وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفي مقدمتها قرارات مجلس الأمن رقم 242 و338 و497.

وكانت “اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف” عقدت أمس اجتماعها السنوي الخاص بالاحتفال باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني بحضور كل من رئيس الجمعية العامة ورئيس مجلس الأمن ونائب الأمين العام للأمم المتحدة، الذين أكدوا في بياناتهم على أهمية إيجاد تسوية شاملة للقضية الفلسطينية وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

في السياق ذاته أكدت وزارة الخارجية الروسية ضرورة وقف عمليات الاستيطان التي يقوم بها كيان الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فيما دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى جعل القضية الفلسطينية مسألة أولوية على جدول الأعمال الدولي.

سانا