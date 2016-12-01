القوات العراقية تقترب من ضفة دجلة وتخترق تحصينات “داعـش” في حـيي الـسـكر والـتـأميم

بدأت القوات العراقية عملية اقتحام حي الشهداء شرق مدينة الموصل، وأشارت قيادة العمليات المشتركة إلى تحرير قرية الخطاب في الساحل الشرقي للشرقاط، فيما أعلنت خلية الإعلام الحربي، التابعة للقوات العراقية، أن أفراد قواتها باتت على بعد 3 كلم عن ضفة نهر دجلة في الجانب الأيسر للموصل، كما أشارت إلى تحرير 23 شخصاً من قبضة إرهابيي تنظيم “داعش” منذ بدء حملة تحرير مدينة الموصل.

وأضافت خلية الإعلام الحربي: إن حي الزهور وحي البكر تمّت السيطرة عليهما بشكل نهائي، فيما تمّت السيطرة

على قريتي البوتة والصالحية في جنوب غرب الموصل من قبل قوات الحشد الشعبي، وأشارت إلى أن مدفعية الشرطة الاتحادية بناء على معلومات استخبارية دقيقة دكّت أوكاراً لـ “داعش” بقرية تل الرمان في ضواحي مدينة الموصل، وأسفر القصف عن قتل 26 عنصراً من عناصر “داعش” وتدمير عجلتين مفخختين حاولتا اعتراض تقدّم القطعات، مبيناً أن القصف مستمر باتجاه القرية.

إلى ذلك أكد آمر اللواء 73، العميد الركن شكر النعيمي، أن قوات الجيش العراقي اخترقت دفاعات “داعش” في حيي السكر والتأميم، الواقعين شمال وشرق الموصل، مؤكداً أن القوات العراقية تخوض الآن حرب شوارع شرسة في الحيين، لافتاً إلى أن قوات جهاز مكافحة الإرهاب قد تمكّنت حتى الآن من السيطرة على نحو نصف مساحة الضفة الشرقية من الموصل، في حين تواصل القوات العراقية في المحور الجنوبي تقدّمها على حساب “داعش”، فيما أعلن المتحدّث باسم التحالف الدولي لمحاربة “داعش” أن العمليات العسكرية ضد التنظيم في العراق تسير وفقاً لما هو مطلوب وكما هو مخطط لها، والقوات العراقية تواصل تقدّمها وتتحرك باتجاه الشرق، وتستعيد السيطرة على الأحياء، على الرغم من استخدام “داعش” تقنيات همجية من بينها استهداف المدنيين.

وتواصل القوات المشتركة، بمساندة طيران الجيش، عملية تحرير مدينة الموصل من إرهابيى “داعش”، وذلك بعد اعلان رئيس الحكومة حيدر العبادى بدء معركة تحرير محافظة نينوى في الـ 17 من تشرين الأول الماضي.

وكالات