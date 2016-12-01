بعد الجـيـش.. “داعـش” يتـسـلل إلى صفوف الاستخبارات الألمانية

تعيش أوروبا حالة من الهلع والخوف من جراء ارتدادات الإرهاب الذي دعمته الحكومات الغربية في المنطقة، وخاصة في سورية، تحت مسميات مختلفة، ويشكّل استخدام الإرهابيين طائرات بلا طيار مفخّخة مثار قلق متزايد على الصعيد الدولي”، وفق ما أكد مدير منظمة “الأبحاث في تسلّح النزاعات” جيمس بيفان في مذكرة تحليلية، فقد أنذرت السلطات الفرنسية قوى الأمن بضرورة التعامل مع أي طائرة بلا طيار على الأرض بمثابة “طرد مشبوه”، و”البدء بأخذ هذا التهديد في الاعتبار على الأراضي الوطنية”.

يأتي ذلك فيما كشفت الاستخبارات الداخلية الألمانية عن القبض على أحد العاملين فيها، بعد أن تبيّن أنه إرهابي من “داعش”، ونشر تصريحات متطرّفة على الإنترنت باسم مستعار، وأفشى أسراراً خاصة بعمله.

وأعلنت المخابرات الداخلية الألمانية أنها اكتشفت في الـ 29 من تشرين الثاني أن إرهابياً متطرّفاً بين صفوفها، كان يعتزم شن هجوم على المقر الرئيسي للهيئة، وقالت مجلة “دير شبيغل” وصحيفة “دي فيلت”: إن المعلومات الأولية تقول إن الرجل تمّ تعيينه خلال شهر نيسان 2016 لمراقبة الجماعات المتطرّفة في ألمانيا لصالح الاستخبارات الداخلية.

وأكدت الاستخبارات الداخلية الألمانية أن الإرهابي نجح بالتسلل إلى الاستخبارات الداخلية للحصول على المعلومات وتنفيذ عمل إرهابي ضد الاستخبارات الألمانية من الداخل، ومحاولته زرع قنبلة داخل هيئة الاستخبارات في مدينة كولن.

وسبق للاستخبارات الألمانية أن أعلنت في 6 تشرين الثاني 2016، أنها تعتزم إجراء تحريات أمنية عن المجندين الجدد في الجيش الألماني، اعتباراً من الصيف المقبل، بعد أن اكتشفت استخبارات مكافحة التجسس التابعة للجيش وجود 20 داعشياً في القوات المسلحة، وأنه يتمّ التحقيق مع 60 حالة محتملة أخرى.

وفي سياق تهديدات تنظيم “داعش” الإرهابي، دعا التنظيم، الحاصلين على تدريب عسكري، إلى الانضمام للجيش والشرطة والمؤسسات المهمة، وطلب من مؤيديه التدرّب على السلاح وتعلم الرمي.

والتحذيرات من استهداف “داعش” أجهزة الاستخبارات جاءت أيضاً من قبل الاستخبارات البريطانية، والتي حذّرت من محاولة التنظيم الإرهابي استهداف المؤسسات الأمنية إلكترونياً، “سايبر”، وحددت الاستخبارات البريطانية في تقريرها عام 2016، أن الهجمات الإلكترونية هذه ممكن أن تلحق خسائر بشرية، بتعطيلها أنظمة معلومات خاصة بالقطارات والمطارات والأنفاق وغيرها من المؤسسات.

وفي بلجيكا، اعتقلت الشرطة 6 أشخاص في العاصمة بروكسل، في إطار تحقيقات حول اعتداء إرهابي وقع قبل قرابة 4 أشهر، وقالت الشرطة الفيدرالية البلجيكية، في بيان أمس، إن حملة مداهمات قامت بها عناصر الشرطة في منطقة بروكسل، أدّت لاعتقال ستة أشخاص، وأضاف البيان: إن “الشرطة قامت بثمان عمليات مداهمة في منطقة شارلوروا بالقرب من بروكسل، وتأتي هذه الإجراءات في إطار التحقيق الجاري حول الاعتداء الإرهابي الذي حدث في السادس من شهر آب الماضي، حينما أقدم شخص على طعن شرطيتين بالسلاح الأبيض قبل أن يتم القضاء عليه”.

وأشارت الشرطة إلى أن عناصرها عثرت على العديد من الأسلحة البيضاء المشابهة لذلك والذي تمّ استعماله لطعن الشرطيتين، مضيفةً أنه للحفاظ على سرية التحقيق سيتمّ التحفظ عن إعطاء معلومات إضافية.

إلى ذلك، ألقت السلطات الإسبانية القبض على إرهابي من أصل مغربي كان يقوم بأعمال دعاية وتجنيد لمصلحة تنظيم “داعش” الإرهابي في سورية والعراق. وذكرت وزارة الداخلية الإسبانية في بيان لها أن الإرهابي المعتقل يقيم في منطقة ارانخويث التابعة للعاصمة مدريد، “وكان يقوم بتتبع وتلقي أشرطة فيديو ومنشورات ذات محتويات إرهابية حول العمليات الانتحارية، إضافة إلى إظهاره وإعلانه أنه من أنصار “الجهاد الفردي” الذي يسعى ويحاول تنظيم “داعش” الإرهابي من خلاله نقل الحرب والمعركة إلى قلب المجتمع الغربي”.

وأشار بيان الوزارة إلى أن إحدى أولويات الإرهابي المعتقل كانت القيام بتجنيد العديد من الأفراد من مختلف الشخصيات والكفاءات والقدرات لمصلحة “داعش”، من خلال عمله اليومي المكثّف في تلقي ونشر محتويات أكثر تطرفاً وعنفاً وإرهاباً، عبر استخدامه شخصيات متطرّفة وهمية ومتعددة في الشبكات الاجتماعية، وتواصله مع العديد من الأصدقاء والأنصار الذين أظهر لبعضهم بعض المنشورات وهي ذات محتوى إرهابي إجرامي للغاية.

البعث-وكالات