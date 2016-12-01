3 ملايين دولار من “الصحة العالمية” دعماً لبرنامج مكافحة الإيدز

دمشق-علي بلال قاسم:

كشف الدكتور جمال خميس رئيس دائرة مكافحة الإيدز في وزارة الصحة عن عرضٍ يتضمّن استعداد منظمة الصحة العالمية لتقديم ما قيمته 3 ملايين دولار دعماً لبرنامج مكافحة الإيدز الذي تشتغل عليه الوزارة ضمن استراتيجية وطنية مدتها خمس سنوات ما بين عامي 2015 – 2019 بهدف دعم الوقاية وتحسين إدارة المعلومات وتغطية الخدمات والرعاية وتطوير التشريعات والسياسات.

وأفاد الدكتور خميس في تصريح خاص بـ “البعث” أن المنظمة التي تتعاون مع الحكومة السورية ممثّلة بوزارة الصحة تبدي اهتماماً كبيراً في منح مستلزمات العلاج وتقديم التجهيزات ومساعدة المصابين بمعزل عما يسمى وصمة فيروس الإيدز والتمييز والعزل في أماكن الرعاية الصحية للمصابين الذين يصرّ على تسميتهم بالمتعايشين، مؤكداً أن المريض الواحد يحتاج جرعات دواء شهرياً تصل تكلفتها إلى 500 دولار تقدّم مجاناً من قبل الوزارة.

ولم يخف رئيس الدائرة، القادم مؤخراً من اجتماع إقليمي لمدراء برامج مكافحة الإيدز الإقليميين، استغرابه واستياءه مما كشفه اجتماع بيروت من قيام وزارات صحة دول الجوار التي تستقطب مهجّرين سوريين باستغلال وجود المهجّرين لديهم عبر الطلب من منظمة الصحة العالمية لجرعات تصل إلى المئة، “كلبنان” مثلاً، علماً أن إحصائيات وبيانات وزارة الصحة السورية تؤكّد بالأدلة وجود ثلاث إصابات فقط ومحددين بالاسم.