آلية عمل جديدة لأجهزة حماية المستهلك في ضبط الأسواق

دمشق-ميادة حسن:

بشّر معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال الدين شعيب بأداء جديد ومختلف لأجهزة الرقابة وعناصر ودوريات حماية المستهلك في ضبط السوق ومنع وجود المواد المغشوشة والمزوّرة، وخاصة فيما يتعلق بالمواد الغذائية. وأوضح شعيب في تصريح لـ”البعث” أن بعض المدلّسين يعتقدون بأنه لا يمكن كشف حالات الغش التي يقومون بها لأنها موجودة في أماكن بعيدة عن أعين الرقابة، لافتاً إلى أنه سيتم فرض أشد العقوبات بحق المخالفين من قبل المجموعة التي شكّلتها رئاسة مجلس الوزراء تصل إلى السجن وغرامات مالية كبيرة وإغلاق المنشآت المخالفة لفترات زمنية طويلة، فالأمن الغذائي “خط أحمر” ولا يمكن التساهل فيه مهما كانت الأسباب ومع أي شخص يحاول المساس بصحة وسلامة المواطنين وأمنهم الغذائي. ويعتد معاون وزير التجارة الداخلية في التوجّه الجديد نحو الرقابة على الأسواق، بقرار اتخذته الحكومة يقضي بتشكيل مجموعة عمل من وزارات التجارة الداخلية وحماية المستهلك والصحة والداخلية والصناعة، على أن تكون مهمتها اتخاذ الإجراءات الرادعة فوراً بحق المتلاعبين بقوت الشعب، وخاصة من قبل المنتجين اللذين يقومون بحالات الغش المختلفة والتدليس، بالإضافة إلى عمليات التلاعب بمواصفات المواد الغذائية والمنظفات والشامبو وغيرها، ومن مهام هذه المجموعة أيضاً مراقبة من يقومون بتزوير ماركات تجارية، وطرح منتجات مخالفة للمواصفات والمقاييس السورية بدون الحصول على التراخيص اللازمة، وغير ذلك من الأساليب التي تضر بالصحة والسلامة الغذائية.