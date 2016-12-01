ممثلو “النصرة” يتداعون لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الجعفري: تحرير 80 ألف مدني ليس جزءاً من خطط واشنطن وباريس ولندن

أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري أن الحكومة السورية ملتزمة بمكافحة الإرهاب، وبالسعي لحل سياسي عبر حوار سوري-سوري دون تدخل خارجي ودون شروط مسبقة، وأشار، خلال كلمة في جلسة لمجلس الأمن حول الحالة في الشرق الأوسط، إلى أن “تحرير ما يزيد على 80 ألفاً من الأطفال والنساء في حلب لم يكن جزءاً من خطط وزارات الخارجية الأمريكية والفرنسية والبريطانية التي تزعم دائماً أنها تدافع عن المدنيين في حلب”.

وقال الجعفري: “مرة أخرى يتداعى ممثلو تنظيم “جبهة النصرة” الإرهابي والمجموعات التابعة له لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن في محاولة لتقديم الدعم المعنوي والسياسي لهم ونجدتهم، وأضاف: إن استمرار ممثلي “الجولاني” و”داعش” بالمتاجرة بالدم السوري من خلال الملف الإنساني لن يثني سورية بدعم حلفائها من ممارسة واجبها القانوني في مكافحة الإرهاب.

من جانبه، قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين: إن الجيش السوري حقق نصراً معنوياً في حلب، وأضاف: “إن شركاءنا لم يتمكّنوا من تنفيذ الوعود بفصل “المعارضة المعتدلة” عن الإرهابيين في سورية، مشيراً إلى أن روسيا تشترط فصل إرهابيي “جبهة النصرة” عن “المعارضة” لوقف الأعمال القتالية في حلب، وأكد أن وسائل الإعلام الغربية تزيّف الحقائق في سورية، وعبّر عن إدانة موسكو لكل محاولات دعم الإرهابيين بذراع سياسية، مؤكداً رفضها تحقيق أي أهداف سياسية تحت ذريعة المساعدات الإنسانية.

جاء ذلك في معرض تعليقه على مشروع القرار الفرنسي-البريطاني المشترك حول حلب، خلال كلمة ألقاها في اجتماع طارئ لمجلس الأمن، أمس.

وأضاف تشوركين: “إن 200 ألف مدني من المحاصرين في دير الزور يحصلون فقط على 1% من المساعدات الإنسانية فأين دور الأمم المتحدة؟!”، وأضاف: إن “العصابات التي كان يموّلها الغرب هي الآن على وشك الانهيار في حلب”، وأكد أن روسيا تؤيد أي محاولة لدعم الجهود الإنسانية في حلب، مشيراً إلى أن موسكو تقدّم المساعدات الإنسانية للمدنيين هناك.

وكان وزير الخارجية الفرنسي جان مارك أيرولت طالب بعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي بشأن حلب، واعترف أن بلاده كانت تقدّم دعماً مادياً ومعنوياً بشكل سري لـ “المعارضة” في حلب.