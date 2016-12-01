النظام السعودي يكثّف غاراته على صعدة.. والجيش اليمني يرد بعمليات نوعية على عسير ونجران

كثفّت مقاتلات تحالف بني سعود شنّ غاراتها على المناطق الحدودية في صعدة، حيث استهدفت بـ 20 غارة منطقتي منْدبة والثعبان في مديرية باقِم ومنطقتي الفرع والصوح في مديرية كتاف المحاذية غربي المحافظة شمال اليمن، فيما استشهد 4 يمنيين وأُصيب 3 آخرون، بقصف صاروخي للعدوان السعودي استهدف مديرية شدا الحدودية غرب صعدة، في حين استشهد 3 يمنيين وجرح آخرون بغارة استهدفت منزلاً في منطقة وادي حَبَاب بمديرية صرواح غربي مأرب.

كما شن تحالف العدوان سلسلة غارات على معسكر الصمع في مديرية ارحب بمحافظة صنعاء ومنطقة المجاوحة بمديرية نهم، كما استهدفت الغارات منطقتي الضباب والعمري في محافظة تعز ومنطقة الجر بمديرية عبس في حجة ومناطق في مديرية قعطبة في محافظة الضالع، أمّا في نجران فقد شنّت الطائرات 5 غارات على مواقع الجيش واللجان في منطقتي الشرفة والمخْروق.

وفي تعز، استشهد شخصان وجرح 5 آخرين بقصف مدفعي لمرتزقة الرئيس المخلوع عبد ربه منصور هادي على منطقتي جولة القصر وسوفتيل شمالي شرق المدينة، فيما تتواصل المواجهات العنيفة بين قوات الجيش واللجان الشعبية من جهة وقوات هادي من جهة ثانية في منطقة كهْبوب الساحلية، بالتزامن مع سلسلة غارات على منطقة العمري في مديرية ذباب جنوبي غرب المحافظة.

ورداً على العدوان السعودي نفذت القوات اليمنية المشتركة على الحدود مع السعودية عمليات نوعية، حيث استهدفت المدفعية مواقع وتحصينات قوات النظام السعودي قبالة منفذ الطوال، ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوفها، إضافة الى تصاعد أعمدة الدخان من المواقعِ السعودية، كما استهدفت القوة الصاروخية بصاروخ دبابة سعودية من نوع أبرامز قبالة منفذ الخضراء في نجران، ما أسفر عن تدميرِها بالكامل ومقتل من فيها.

في الأثناء، أفاد مصدر عسكري باستهداف قوات الجيش واللجان الشعبية بصواريخ الكاتيوشا وقذائف المدفعية معسكري المحضار وزينة ومنفذ علب ومواقع المدرسة والشبكة والملطة في منطقة عسير السعودية، كما أفاد بمقتل جنديين سعوديين برصاص قناصة الجيش واللجان في موقعي الكرس والدفينة بجيزان.