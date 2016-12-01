إيران: التكفيريون وداعموهم يتحمّلون مسؤولية استخدام الكيماوي في سورية

أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني أن سياسة الأمريكيين والأوروبيين الخاطئة تجاه سورية والعراق أدت إلى وجود التنظيمات الإرهابية فيهما، مشيراً إلى أن تغيير هذه السياسة سيساعد على حل الأزمة في البلدين.

وأشار لاريجاني، في مقابلة مع قناة فونيكس الصينية، إلى أن التصريحات الأمريكية الحالية حول سورية تدل على أن توجههم يتغيّر حيال محاربة تنظيم “داعش” الإرهابي، وقال: إن هذه القضية تشبه القضية النووية حيث يجب أن ننتظر هل سيكون هناك تغيير على أرض الواقع أم لا.

وحول عملية تحرير الموصل بين لاريجاني أن الإرهابيين يلفظون أنفاسهم الأخيرة، مشيراً إلى الدور المهم للجيش العراقي والحشد الشعبي في ذلك.

في سياق متصل أعرب علي رضا جهانغيري مندوب إيران الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن قلقه إزاء استخدام التنظيمات الإرهابية، ومنها “داعش” و”جبهة النصرة”، أسلحة كيميائية في سورية والعراق، وحمّل الدول الداعمة لتلك التنظيمات مسؤولية تسهيل حصول الإرهابيين على هذه الأسلحة، ولفت، في كلمة ألقاها في المؤتمر السنوي الـ 21 للدول الأعضاء في معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي بهولندا، إلى إجراءات سورية في سياق الوفاء بالتزاماتها في إطار المعاهدة، مؤكداً ضرورة تعاون المجتمع الدولي معها بدلاً من فرض الضغوط السياسية عليها.

ودعا جهانغيري إلى تجنب ازدواجية التعاطي تجاه هذه المسألة في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، موضحاً أن تقارير الأمم المتحدة الصادرة في هذا السياق أحادية الجانب دون الأخذ بعين الاعتبار المعلومات المقدّمة من قبل الحكومة السورية.

وأشار إلى أهمية الطابع العالمي للمعاهدة، وضرورة انضمام الكيان الصهيوني إليها فوراً ومن دون شروط، وقال: إن إيران تولي أهمية خاصة لمعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية وتنفيذ كل قراراتها ولن تألو جهداً للرقي بها على الصعيد العالمي، مضيفاً: إن تعهد إيران تجاه المعاهدة والتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يفوق تعهداتها القانونية وهو نابع من قيمها الدينية القاضية بمعارضة كل أسلحة الدمار الشامل.

وكالات