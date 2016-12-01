وزيرا الكهرباء والموارد المائية يتفقدان محطة سليمان الحلبي.. ويتابعان أوضاع العائلات التي خرجت من شرق حلب

حلب-عمار العزو-معن الغادري:

تفقّد المهندس محمد زهير خربوطلي وزير الكهرباء، والمهندس نبيل الحسن وزير الموارد المائية، وأمين فرع حلب للحزب أحمد صالح إبراهيم، ومحافظ حلب حسين دياب، أمس، محطة سليمان الحلبي للمياه، التي حررها الجيش العربي السوري والقوات الرديفة من الإرهابيين.

وتجول الوفد في محطتي الضخ الثانية والثالثة للمياه، واطلعوا على حجم الأضرار التي ألحقتها المجموعات بها، واستمعوا من المعنيين الى الجهود التي بذلت لإعادة تشغيل المضخات بهدف ضخ المياه لجميع المناطق والأحياء السكنية.

وبيّن وزير الموارد المائية أن محطة سليمان الحلبي قد عادت لحصن الوطن، وستقوم بضخ المياه لكل أحياء المدينة على مساحة 42 ألف هكتار، لافتاً الى أنه تمّ إيصال الكهرباء إلى المحطة عبر خط خناصر، وقد قام وزير الكهرباء بتخصيص 6 ميغا للمحطة، و1 ميغا لمحطة باب النيرب للمياه، وذلك بهدف ضمان استمرارية ضخ المياه وإيصالها لكافة الأحياء والمناطق السكنية، ولفت إلى أن مضخات المياه ومولدات الديزل في المحطة لم تتمّ الصيانة الدورية لها منذ أربع سنوات بسبب الإرهاب، والآن ستقوم الورشات الفنية بإجراء الصياغات بالسرعة الممكنة، ومؤقتاً سيتمّ تشغيل مضختين وإراحة المضخة الثالثة ريثما تنجز الصيانات المطلوبة، منوهاً إلى أن المشكلة الراهنة تتمثّل في مولدات الديزل، حيث خرجت أربع من أصل ست مولدات، وبالتالي بقيت مجموعتين في الخدمة، وسنعمل بالتعاون مع المحافظة والمنظمات الدولية بإجراء الصيانة للمجموعات المعطلة.

من جانبه بيّن وزير الكهرباء أن الجهود التي بذلت لإيصال الكهرباء لمحطة سليمان الحلبي قد تكللت بالنجاح، وهذا سيحسن من عمليات الضخ، منوهاً إلى أنه تمّت المباشرة بالمشروعين الحيويين لتأمين الطاقة الكهربائية لحلب وأهلها، أولهما مشروع تنفيذ خط 230 كيلو فولت بطول 6 كيلو متر ومدة إنجازه 45 يوماً وسيؤمّن 150 ميغا واط، وهناك مشروع استراتيجي آخر هو تنفيذ خط توتر من حماة إلى حلب بطول 170 كيلو متر وتكلفته حوالي 6 مليارات ليرة سورية وسينجز على مرحلتين مدة كل مرحلة منها 6 أشهر، منوّهاً إلى أن المشروعين اللذين تمّ تفقدهما اليوم هما مشروعان هامان وحيويان وهدفهما خدمة أهالي حلب وتوفير الطاقة الكهربائية لهم.

كما تفقد الوفد الحكومي والحزبي أوضاع العائلات القادمة من شرق حلب، والتي عملت المحافظة على توفير أماكن الإقامة لهم وتأمين مجمل الخدمات التي يحتاجونها، واستمعوا من الأهالي للظروف الصعبة التي كانوا يعانون منها بسبب العصابات الإرهابية.

وبيّن محافظ حلب أنه تمّ استقبال أكثر من 20 ألف مواطن ومواطنة، وتأمين كل احتياجاتهم، والمحافظة بكل مؤسساتها في حالة استنفار تام لمتابعة أوضاع هذه العائلات انطلاقاً من مسؤولية الدولة تجاه كل أبنائها.

وأكد الأهالي أنهم يتلقون كل رعاية واهتمام من قبل القائمين على المراكز.

وفي الندوة الحوارية التي أقامها فرع نقابة المعلمين بحلب، أكد المشاركون أنه لا بديل عن المصالحة المحلية لإعادة بناء سورية المتجددة، داعين كل من غرّر به إلى العودة لحضن الوطن والاستفادة من مرسوم العفو رقم 15 لعام 2016، ولفتوا إلى أهمية دحر التنظيمات الإرهابية عن كامل أرض سورية، مؤكدين أن الإرهاب لا دين له أو هوية، وأن المخطط الصهيو أميركي المدعوم من بعض الدول العربية والإقليمية باء بالفشل بفضل وقوف الشعب السوري في خندق واحد مع جيشه الباسل الذي يواصل انتصاراته الساحقة على الإرهاب.

وألقى رئيس فرع نقابة المعلمين بحلب أحمد الهويس قصيدة شعرية دعا من خلالها الى طرد التنظيمات الإرهابية من شرق حلب، فيما قدّم طلاب مدرسة عبد المنعم رياض لوحة فنية تمثيلية أرسلوا من خلالها رسائل حب ومودة لعائلات المناطق التي تنتشر فيها التنظيمات الإرهابية.

حضر الندوة الباحثان أديب ياسرجي وغالب البرهودي ورئيس فرع نقابة الفنانين بحلب وأعضاء قيادة فرع حلب للحزب وحشد من المعلمين.