التطبيع يتسارع.. وفد مغربي ثالث يزور الكيان الصهيوني!

بعد زيارات عرابي التطبيع السعوديين إلى الكيان الصهيوني، وانتقال العلاقات بين الكيانين من السرية إلى العلنية، يزور وفد مغربي يتكوّن من 16 فرداً الأراضي الفلسطينية المحتلة، نهاية شهر كانون أول الحالي، لمدة أسبوع.

وهو الوفد المغربي الثالث، خلال شهرين، والذي يزور الكيان الصهيوني.

ويضم الوفد صحفيين وباحثين وناشطين، وسيقوم بأنشطة مختلفة في معهد “ياد فاشيم” الصهيوني، إضافة إلى زيارة مدينتي القدس المحتلة و”تل أبيب”.

وقال أحد متزعمي الوفد المغربي، عبد الله الفرياضي وهو أحد عناصر المخابرات المغربية، بشكل صريح ومباشر: إن الزيارة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة تأتي للانتقام من الفلسطينيين جزاء مناصرتهم للقضية الصحراوية، حسب تعبيره.

ومن المقرّر أن يلتقي الوفد المغربي بأعضاء في الكنيست.

وقد أثارت هذه الزيارة صخباً وجدلاً كبيرين في المغرب، ليس فقط بسبب محاولات التطبيع من الكيان الصهيوني، وهو الهدف الجلي من الزيارة، بل أيضاً بسبب المبرّرات التي راح يسوقها أعضاء الوفد الذين لم يتردّدوا في المجاهرة والقول: إن الزيارة هدفها انتقامي من الفلسطينيين.

وراحت فعاليات كثيرة من داخل المجتمع المغربي، خصوصاً في منطقة الريف، تتبرأ من أعضاء الوفد، وتقول: إن تصريحاتهم وأفعالهم لا تمثّل سوى أصحابها.

ومن الأسماء التي تتواجد ضمن الوفد المغربي عبد الرحيم شهيبي أستاذ وباحث، وبوبكر أوتعديت منسق الوفد، وعبد الله، وعبد النبي ادسالم صحافي، وآخرون يعملون صحافيين بقنوات مغربية، وطلبة جامعيين وأساتذة في التعليم الثانوي. ووفقاً لما نقلته صحيفة “جيروساليم بوست”، في مقال نشرته أمس، فإن هذا الوفد المغربي هو الثالث من نوعه الذي يزور الأراضي الفلسطينية المحتلة في غضون شهرين، وأشارت أن وزارة الخارجية الإسرائيلية موّلت في وقت سابق من هذا الشهر رحلة لمدة أسبوع لصحافيين مغاربة، إضافة إلى مجموعة من الأساتذة والمعلمين، الذي شاركوا سابقاً في ندوة لمركز “ياد فاشيم”.

يشار إلى أن ملك المغرب محمد السادس انتدب مستشاره أندريه ازولاي، وهو صهيوني، لتمثيل المغرب في مراسم جنازة المجرم شمعون بيرس.