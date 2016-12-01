الخرطوم تصادر الصحف بسبب تغطيتها للعصيان

فيما يواصل السودانيون عصيانهم المدني، احتجاجاً على رفع الأسعار، أقدم جهاز الأمن والمخابرات الوطني على مصادرة أعداد خمس صحف يومية، بسبب تغطيتها أخبار الاحتجاجات.

وأكدت مصادر أن نسبة التجاوب مع دعوة العصيان المدني في تزايد مستمر، وبعد أن بلغت نسبة الذين التزموا منازلهم وتوقّفوا عن الذهاب إلى أماكن عملهم خلال اليوم الأول للإضراب 68%، ارتفعت في اليوم الثاني إلى 72 %، فيما وصلت في ثالث أيامها إلى80 %.

وكشفت مصادر إعلامية أن السلطات الأمنية داهمت عدداً من المطابع، وقامت بمصادرة كل النسخ المطبوعة لأربع صحف، هي: التيار، والجريدة، والأيام، واليوم التالي، مشيرة إلى أن مصادرة النسخ بعد طباعتها تهدف إلى تحميلها أعباء مالية ودفع قيمة الطباعة، وهي سياسة تلجأ لها السلطات الأمنية لإرهاق الصحف الخارجة عن طوعها، والتي تقوم بنشر مواد تعتبرها الحكومة في غير صالحها، كما أفاد صحفيون يعملون بصحيفة “الوطن” بمصادرتها أمس.

وبحسب وسائل إعلامية، بدت المشاهد من المدن الكبرى في السودان خالية من روادها استجابة للدعوات، وأغلق العديد من أصحاب المتاجر والمصالح التجارية مصالحهم، بينما لم يذهب مئات الآلاف من السودانيين إلى عملهم.

وفي مقابل التفاعل المجتمعي مع العصيان أصرت حكومة السودان على الرفض التام للاعتراف بأي تمرد داخلي، وظهر الرئيس السوداني عمر البشير في حوار له بصحيفة “الخليج” الإماراتية ليؤكد أن العصيان المدني الذي دعا له ناشطون في البلاد كان فاشلاً بنسبة مليون في المئة.

وألقت السلطات السودانية القبض على عشرات النشطاء وأعضاء في أحزاب معارضة، بسبب مزاعم وقوفهم خلف الدعوة لعصيان مدني ضد خفض الدعم الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار، ونقلت الإذاعة السودانية عن أحمد بلال عثمان، وزير الإعلام، قوله: إن المعتقلين ستوجه لهم اتهامات “محاولة التحريض على أعمال شغب”.

وكالات