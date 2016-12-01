مئات الآلاف يحتشدون في هافانا في مراسم تأبين القائد كاسترو ممثلاً الرئيس الأسد.. عزّام يقدّم التعازي للرئيس راؤول

ممثلاً عن السيد الرئيس بشار الأسد، شارك وزير شؤون رئاسة الجمهورية منصور عزام في الحفل المركزي لتأبين القائد الكوبي الراحل فيديل كاسترو روز.

وخلال لقائه الرئيس الكوبي راؤول كاسترو روز، قال الوزير عزام: “أنقل لسيادتكم تعازي السيد الرئيس بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية الخالصة وتعازي سورية، قيادة وحكومة وشعباً، إلى القيادة الكوبية وآل الراحل بوفاة القائد كاسترو”، مضيفاً: “إن سورية التي يخوض شعبها الصامد وجيشها البطل حرب الكرامة والعزة والشرف في محاربة إرهاب وفكر تكفيري أعمى تختزن في قلوب شعبها محبّة ومكانة خاصة للراحل كاسترو”، وتابع: “رحل رجل آخر من رجال جيل العظماء والقادة الثوريين ممن تركوا بصماتهم على الأحداث الإقليمية في أميركا اللاتينية وحول العالم من الشرق الأوسط إلى أفريقيا وساهموا في صناعة التاريخ وصياغته.. رحل رمز الصمود والتحدي في مواجهة كل عمليات الإذلال والحصار والعدوان الأميركي المستمر طيلة أكثر من خمسين عاماً”.

وأشار الوزير عزام إلى “الإرث الثوري الذي تركه الراحل كاسترو، والذي كرّس مفاهيم الكرامة وعزة النفس ورفض الخضوع للاستعمار الأميركي، وكيف كان الراحل كاسترو رفيق السلاح والفكر للقائد المؤسس الراحل حافظ الأسد وسورية”، ولفت إلى أن القائد كاسترو سيبقى خالداً في أذهان الأجيال وملهماً لكل الشعوب الطامحة إلى الاستقلال الحقيقي والتحرّر من الاستعمار والهيمنة.

وقد حمّل الرئيس الكوبي الوزير عزام رسالة جوابية للرئيس الأسد شكره فيها على مواساته الصادقة، متمنياً لسيادته وللشعب السوري مزيداً من التقدّم والازدهار والانتصار في الحرب التي تخوضها سورية اليوم.

وعلى هامش الحفل التقى الوزير عزام رئيس جمهورية فنزويلا نيكولاس مادورو، الذي حمّله تحياته إلى الرئيس الأسد، مؤكداً وقوفه إلى جانب الشعب السوري في ظل ما تتعرّض له سورية، ووصف الحرب التي تخوضها سورية اليوم بأنها حرب عادلة ضد الإرهاب، مشدداً على أن سورية منتصرة في النهاية.

وشارك في حفل تكريم الزعيم الكوبي الراحل كاسترو 25 من قادة العالم، من بينهم 15 رئيساً من أميركا اللاتينية وأفريقيا، وملك إسبانيا السابق خوان كارلوس، ورؤساء جمهوريات جنوب أفريقيا وغينيا الاستوائية وزيمبابوي وناميبيا والرأس الأخضر، ومثّل اليونان رئيس الوزراء الكسيس تسيبراس، والجزائر رئيس مجلس الأمة، ونائب الرئيس الصيني، ورئيس مجلس الدوما الروسي، إضافة إلى عدد من الوزراء وممثلي رؤساء الدول.

وحضر إلى جانب الوزير عزام رئيس البعثة الدبلوماسية السورية في هافانا الدكتور لؤي العوجى.

هذا وقد أقيم حفل تأبين القائد كاسترو في ساحة الثورة التاريخية في هافانا، التي غصت بمئات الآلاف من المواطنين الكوبيين، رفعت خلاله الأعلام الكوبية وصور القائد كاسترو، ورددت شعارات وهتافات حيّت فيها الجماهير الراحل، وأكدت مواصلة النهج والسير على خطاه.

ومن المقرر أن يجري تشييع جنازة الزعيم الراحل يوم 4 كانون الأول القادم في مدينة سانتياغو دي كوبا.

وسيتم قبلها ولمدة 4 أيام وضع رفاة الراحل كاسترو في وعاء سيتنقل عبر جميع أنحاء البلاد، عبر مسار يبلغ طوله نحو ألف كيلومتر، في الاتجاه العكسي للمسيرة التاريخية “قافلة الحرية”، التي نظمت برئاسة الراحل فيديل كاسترو في كانون الثاني عام 1959 بعد إسقاط ديكتاتورية باتيستا، حيث سيوارى الثرى في مقبرة سانتا إيفيخينيا بمدينة سانتياغو دي كوبا.

وبالمناسبة ألقى العديد من القادة المشاركين في حفل التأبين كلمات أثنت على فكر وقيادة الراحل كاسترو وتأثيره في الساحة الدولية.

وقال الرئيس الكوبي راؤول كاسترو، شقيق الراحل، إن “فيدل كرّس حياته كلها من أجل التضامن”، وأشار إلى أن “فيدل المتواضع أصبح رمزاً للكفاح ومناهضة الاستعمار والفصل العنصري، ومناهضة الامبريالية، من أجل التحرّر والكرامة لجميع البلدان”.

كذلك ألقى الرئيس مادورو كلمة بالمناسبة، فقال: إن “فيديل حقّق ما يفوق ويتعدّى أبعد التوقّعات الممكنة”، مشدداً على “أن قلة من التجارب كانت مكتملة، وهو لا يغادرنا بل يبقى معنا منتصراً”.

أما الرئيس البوليفي إيفو موراليس فقال: إن “فيديل لم يمت لأن الأشخاص الذين يحاربون لحريتهم لا يموتون، وهو لم يمت لأن الأفكار لا تموت، ولاسيما تلك الأفكار التي تفتح الباب أمام التحرّر”.

كما شارك فرع كوبا للاتحاد الوطني لطلبة سورية بتقديم التعازي برحيل القائد كاسترو وفي نشاطات التكريم التي أقامتها السلطات الكوبية في ساحة الثورة، وقام الطلبة بالتوقيع على كتاب التعازي، معبّرين عن حزنهم العميق بفقدان القائد كاسترو، كما قدّموا الشكر لكوبا على وقوفها المستمر إلى جانب سورية وقضاياها العادلة وفي حربها ضد الإرهاب.

وفي دمشق، قدّم وفد طلابي من منظمة اتحاد شبيبة الثورة التعازي بوفاة القائد كاسترو في مقر إقامة سفير جمهورية كوبا، وأكد الوفد أن الزعيم الراحل كاسترو يمثّل التجسيد الصادق للأخلاق الثورية عبر مسيرته المشرّفة، إذ كرّس حياته لخدمة شعبه وبلاده والوقوف إلى جانب كل أحرار العالم، وطبّق ببسالة شعار “الوطن أو الموت” مثبتاً أنه بإمكان الرغبة النبيلة والصادقة بناء وطن حر ومستقل.

وأشار الطلاب باسم الشباب السوري إلى أنهم سيذكرون دائماً مواقف كاسترو المناصرة لقضايا الأمة، ومناهضته الإرهاب العنصري والصهيوني، واختلاط دم الشباب الكوبي بالدم السوري في حرب تشرين التحريرية، مشددين على أن نضال السوريين اليوم ضد الهجمة الامبريالية الاستعمارية هو تجسيد آخر لإرادة الشعوب في مناهضة قوى الاستبداد والتكبر والرأسمالية.

وعبّر سفير جمهورية كوبا بدمشق روهيريو مانويل سانتانا في تصريح صحفي عن الاحترام والمحبة الكبيرين اللذين يكنهما للشباب السوري، مشدداً على أن قيم وأفكار ومبادئ الراحل كاسترو باقية للأبد.

سانا-وكالات