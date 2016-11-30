بتكليف من الرئيس الأسد.. الوزير عزام يشارك في تأبين القائد الكوبي الراحل كاسترو

ممثلاً عن السيد الرئيس بشار الأسد شارك وزير شؤون رئاسة الجمهورية منصور عزام في الحفل المركزي لتأبين القائد الكوبي الراحل فيديل كاسترو روز مساء أمس.

وخلال لقائه الرئيس الكوبي راؤول كاسترو روز قال الوزير عزام: “أنقل لسيادتكم تعازي السيد الرئيس بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية الخالصة وتعازي سورية قيادة وحكومة وشعبا إلى القيادة الكوبية وآل الراحل بوفاة القائد كاسترو” مضيفاً.. ” إن سورية التي يخوض شعبها الصامد وجيشها البطل حرب الكرامة والعزة والشرف في محاربة إرهاب وفكر تكفيري أعمى تختزن في قلوب شعبها محبة ومكانة خاصة للراحل كاسترو”.

وتابع الوزير عزام: “رحل رجل آخر من رجال جيل العظماء والقادة الثوريين .. رحل رمز الصمود والتحدي في مواجهة كل عمليات الإذلال والحصار والعدوان الأميركي المستمر طيلة أكثر من خمسين عاماً ممن تركوا بصماتهم على الأحداث الإقليمية في أميركا اللاتينية وحول العالم من الشرق الأوسط إلى إفريقيا ساهموا في صناعة التاريخ وصياغته”.

وأشار الوزير عزام إلى “الإرث الثوري الذي تركه الراحل كاسترو والذي كرس مفاهيم الكرامة وعزة النفس ورفض الخضوع للاستعمار الأميركي وكيف كان الراحل كاسترو رفيق السلاح والفكر للقائد المؤسس الراحل حافظ الأسد وسورية”.

ولفت الوزير عزام إلى أن القائد كاسترو سيبقى خالداً في أذهان الأجيال وملهماً لكل الشعوب الطامحة إلى الاستقلال الحقيقي والتحرر من الاستعمار والهيمنة.

وقد حمل الرئيس الكوبي الوزير عزام رسالة جوابية للرئيس الأسد شكره فيها على مواساته الصادقة متمنياً لسيادته وللشعب السوري مزيداً من التقدم والازدهار والانتصار في الحرب التي تخوضها سورية اليوم.

وعلى هامش الحفل التقى الوزير عزام رئيس جمهورية فنزويلا نيكولاس مادورو الذي حمله تحياته إلى الرئيس الأسد مؤكداً وقوفه إلى جانب الشعب السوري في ظل ما تتعرض له سورية.

ووصف مادورو الحرب التي تخوضها سورية اليوم بأنها حرب عادلة ضد الإرهاب مشددا على أن سورية منتصرة في النهاية.

وشارك في حفل تكريم الزعيم الكوبي الراحل كاسترو 25 من قادة العالم من بينهم 15 رئيسا من أميركا اللاتينية وإفريقيا وملك إسبانيا السابق خوان كارلوس ورؤساء جمهورية جنوب إفريقيا وغينيا الاستوائية وزيمبابوي وناميبيا والرأس الأخضر ومثل اليونان رئيس الوزراء الكسيس تسيبراس والجزائر رئيس مجلس الأمة ونائب الرئيس الصيني ورئيس مجلس الدوما الروسي إضافة إلى عدد من الوزراء وممثلي رؤساء الدول.

وحضر إلى جانب الوزير عزام رئيس البعثة الدبلوماسية السورية في هافانا الدكتور لؤي العوجى.