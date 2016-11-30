شفيع والقادري يلتقيان الأمانة العامة للنحالين العرب

ناقش أعضاء الأمانة العامة للنحالين العرب، خلال لقائهم أمس، رئيس مكتب الفلاحين القطري عبد الناصر شفيع ووزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري واقع تربية النحل في الدول العربية وإمكانية نقل التجارب فيما بينها وسبل النهوض بهذا القطاع.

واستعرض المجتمعون البحوث العلمية المتعلّقة بقطاع النحل وأمراضه وكيفية مقاومته للآفات وسبل تنظيم هذا القطاع إضافة إلى أبحاث أمراض نحل العسل وتجارب وابتكارات النحالين، وأعمال الأمانة العامة خلال العام الجاري، وتحديد موعد ومكان انعقاد المؤتمر القادم إضافة إلى مناقشة التوصيات التي خرج بها المؤتمر التاسع لاتحاد النحالين العرب، الذي اختتم أعماله أمس بدمشق بهدف تفعيلها على أرض الواقع.

وفي تصريح للصحفيين أكد الرفيق شفيع أن الهدف من الاجتماع البحث عن الوسائل لإعادة تأهيل قطاع النحل في سورية، التي كانت من الدول المصدّرة للعسل، لافتاً إلى أن العمل قائم لتفعيل العمل العربي المشترك على مختلف الصعد والاستفادة من التجارب والخبرات في مجال تربية النحل.

إلى ذلك أوضح القادري في تصريح مماثل أن الوزارة تعمل مع المنظمات الدولية، ولا سيما “الفاو” وبرنامج الغذاء العالمي، لتأمين خلايا النحل للمربين الذين تضرروا نتيجة الحرب الإرهابية التي تتعرّض لها سورية ما يساعدهم في تنشيط هذا القطاع واعادة تربية النحل إلى ألقها.

من جهته أشار رئيس اتحاد النحالين العرب إياد دعبول إلى أنه بعد الانتهاء من مشروع دعم العاملين في قطاع النحل، الذي أقيم بالتعاون مع الأمانة الفرعية لاتحاد النحالين العرب وبرنامج الغذاء العالمي بميزانية وصلت إلى 400 ألف دولار، والذي استهدف مربي النحل والعاملين في هذا القطاع، سيتم البدء بـ 3 مشاريع أخرى على مستوى سورية قريباً تستهدف النحالين والعائلات الفقيرة وطلاب كليات الزراعة بشكل يمكنهم من إنشاء مشاريع صغيرة مؤلفة من عدد من خلايا النحل ومستلزمات الإنتاج، لافتاً إلى أن المشاريع ستوزّع 6 آلاف خلية بشكل يمنح نحل 3 خلايا لكل مستفيد.

وكان المؤتمر التاسع لاتحاد النحالين العرب ناقش كفاءة سلالة نحل العسل السوري خارج وداخل موطنه الأصلي والأمراض الفيروسية التي تصيبه وتشخيصها والواقع الراهن لتربية نحل العسل في سورية إضافة إلى دور الأمانة الفرعية للاتحاد في دعم مربي النحل.