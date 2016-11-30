قيادة الحزب ومجلس الشعب والحكومة يعزّون برحيل كاسترو الهلال: حركات التحرّر فقدت أحد أهم قادتها وأعلامها

دمشق-بسام عمار-سانا:

قدّمت قيادة الحزب، أمس في مقرّ إقامة السفير الكوبي بدمشق، التعازي بوفاة القائد والرئيس الكوبي السابق فيديل كاسترو.

وقال الرفيق الأمين القطري المساعد للحزب المهندس هلال الهلال: تلقينا ببالغ الأسى والألم والحزن نبأ المصاب الجلل الذي ألم بالشعب الكوبي وقيادته برحيل زعيم الحرية والاستقلال والمقاومة والصمود فيديل كاسترو، والذي فقدت حركات التحرّر العالمية بغيابه أحد أهم أعلامها وقادتها، مضيفاً: لقد استطاعت كوبا خلال فترة قيادة الراحل كاسترو مواجهة الحصار القاسي الذي فرضته أمريكا وحلفاؤها، سياسياً واقتصادياً وثقافياً واجتماعياً وبحرياً، لرفضها إملاءاتها وتدخلها في سياستها الداخلية، فحوّلت هذا الحصار إلى ثورة تنموية شاملة أمّنت قوة صمودها وحرية قرارها السياسي، بشهادة من كان شريكاً في هذا الحصار،

وظلت صامدة على مواقفها، الأمر الذي دفع بالإدارة الأمريكية مؤخراً للاتصال بالقيادة الكوبية وزيارتها، وهذا ما كان ليتحقق لولا عزم وصبر هذا الشعب وقيادته، وهذا بحد ذاته نصر جديد لهذا البلد الصديق.

وأكد الرفيق الهلال أن العلاقات السورية الكوبية علاقات تاريخية قديمة، تعود لأكثر من خمسين عاماً، نمت وتطوّرت خلالها بشكل كبير في ظل رغبة قيادتي البلدين، وهذه العلاقات اليوم أنموذج يحتذى للعلاقات بين الدول، والمبنية على احترام المصالح المشتركة والسيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، ومناهضة الامبريالية العالمية، مشيراً إلى أنه خلال الأعوام الماضية من الحرب على سورية كانت كوبا دائماً إلى جانب سورية في المحافل الدولية، وقدّمت وما زالت تقدّم المساعدات الاقتصادية والطبية للتخفيف من الحصار المفروض علينا، كما كانت داعمة للقضايا العربية المحقّة، وعلى رأسها فلسطين، لافتاً إلى أن العلاقات بين حزب البعث والحزب الشيوعي الكوبي قوية ومميّزة وفي تنامٍ مستمر، وأضاف: إن الشعب الكوبي، ورغم حزنه العميق على فقدان زعيمه، سيتجاوز هذا الحزن وسيتابع نهجه المقاوم للامبريالية، لأن محبته له ستكون دافعاً حقيقياً للسير نحو الأمام، وبناء دولتهم، كما كان الراحل يحب أن تكون. وأعرب السفير الكوبي روهيريو مانويل سانتانا عن شكره وتقديره لقيادة الحزب والشعب العربي السوري على تعازيهم الحارة ومواساتها الصادقة لشعب بلاده في هذا المصاب الجلل، مؤكداً عمق العلاقات التي تجمع بين البلدين الصديقين.

شارك في تقديم العزاء الرفيقان الدكتور عبد الناصر الشفيع رئيس مكتب الفلاحين القطري ورئيس جمعية الصداقة السورية الكوبية، والدكتور مالك علي رئيس المكتب الاقتصادي القطري.

عباس: كان صديقاً وفياً لسورية وداعماً لقضاياها

كما قدّمت رئيسة مجلس الشعب الدكتورة هدية عباس التعازي بوفاة القائد كاسترو باسم مجلس الشعب العربي السوري، لجمهورية كوبا وللقيادة الكوبية الصديقة ولعائلة القائد الراحل، وتمنّت للفقيد العظيم الرحمة، وسجّلت كلمة في سجل التعازي، أكدت فيها أن كاسترو كان صديقاً وفياً لسورية، قيادة وشعباً، وداعماً لقضاياها، ولا سيما خلال الأزمة الحالية، مشددة على أن العلاقات المتميّزة بين البلدين الصديقين سورية وكوبا ستبقى قوية ومتينة، مع العمل على تعزيز مختلف جوانبها.

وفي تصريح له أكد نائب رئيس المجلس نجدت أنزور أن القائد العظيم كاسترو كان منذ الأيام الأولى لانطلاق العلاقات بين البلدين الصديقين صاحب مواقف وطنية وحريصاً على إقامة علاقات صداقة وأخوة متينة مع سورية وشعبها خصوصاً، والشعوب العربية المطالبة بالتحرّر من الهيمنة الاستعمارية عموماً، وأشار إلى أن القائد الراحل كان علماً من أعلام التحرّر في العالم، مؤكداً أن هذا العزاء ليس فقط للشعب الكوبي وإنما للشعب السوري الذي يعتز بصداقته وعلاقاته المميّزة مع كوبا.

من جهته أكد السفير الكوبي أن علاقات الصداقة بين القائد الكوبي الخالد فيديل كاسترو والقائد المؤسس حافظ الأسد أسست لعلاقات متميّزة بين البلدين الصديقين كوبا وسورية، مبيناً أن هذه العلاقات ستزداد قوة ومتانة.

شارك في تقديم واجب العزاء أمينا سر المجلس خالد العبود ورامي الصالح، ورئيس لجنة الشؤون العربية والخارجية بالمجلس بطرس مرجاني، ورئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس أحمد الكزبري، وعضوا المجلس عبد السلام دهموش وغادة إبراهيم.

رئيس مجلس الوزراء يقدّم

التعازي بوفاة القائد كاسترو

كما قدّم رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس التعازي بوفاة القائد كاسترو، وسجّل كلمة في سجل التعازي قال فيها: باسم الحكومة في الجمهورية العربية السورية نتقدّم من جمهورية كوبا الصديقة، حكومة وقيادة وشعباً، بأحر التعازي القلبية بفقدان القائد العظيم فيديل كاسترو، متمنين للشعب الكوبي الصديق تجاوز هذا المصاب بمزيد من القوة والنصر، بما أسّس له هذا القائد الكبير في سبيل استقلال وحرية وسيادة كوبا الصديقة، وأعرب عن الأمل أن تكون العلاقة بين البلدين الصديقين سورية وكوبا كما أسس لها القائدان حافظ الأسد وفيديل كاسترو، متمنياً المزيد من التطوّر والازدهار للشعب الكوبي.

شارك في تقديم التعازي وزراء الداخلية والصحة والاقتصاد والتجارة الخارجية.