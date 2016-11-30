مجلس الشعب في ذكرى سلخ لواء اسكندرون: أرض محتلة.. وسيعود إلى حضن الوطن مهما طال الزمن

دمشق-عمر المقداد:

في الذكرى السابعة والسبعين لجريمة سلخ لواء اسكندرون عن وطنه الأم سورية وضمه إلى تركيا، أكد مجلس الشعب، أمس، أن اللواء وأهله باقون في عقول ووجدان الشعب السوري كأرض عربية سورية محتلة، ولا بد أن يعود إلى حضن الوطن مهما طال الزمن، مثله في ذلك مثل الجولان العربي السوري المحتل، لأن الحقوق لا تسقط بالتقادم.

وقالت د. هدية عباس رئيسة المجلس: بالرغم مما قامت وتقوم به السلطات التركية ضد السكان السوريين من أبناء اللواء واضطهادهم والتضييق عليهم وتغيير اسم اللواء بهدف تتريكه، يصر السوريون أبناء اللواء السليب على ارتباطهم بوطنهم الأم سورية وانتمائهم له، ويؤكدون في كل مناسبة أن لواء اسكندرون سيبقى سورياً، ولن يفقد هويته العربية السورية مهما طال الزمن، وشددت على أن كل صفقات الجغرافيا لا تستطيع إلغاء الانتماء للوطن، وإن لعبة الأمم لا تلغي حقائق التاريخ، مبيّنة أن إرادة أبناء اللواء لم ولن تنكسر، وما زال إيمانهم بالعودة إلى حضن الوطن راسخاً لا يتزعزع، وما يزال الوطن وسيبقى حاملاً في عقله ووجدانه قضية لوائه السليب إلى أن يتحرّر.

وأكدت عباس أن سورية تحارب منذ أكثر من خمس سنوات الإرهاب التكفيري الذي يدعمه نظام أردوغان بكل الوسائل لإسقاط الدولة الوطنية السورية وتفتيتها، موضحة أن الجيش العربي السوري قطع شوطاً كبيراً في القضاء على هذا الإرهاب، وشددت على أن العدوان سيسقط أمام صمود الشعب العربي السوري وبطولة جيشنا وشجاعة السيد الرئيس بشار الأسد وحكمته.

ووافق المجلس خلال جلسة يوم أمس على التعديلات التي أدخلتها لجنة الموازنة والحسابات على تقريرها حول مشروع قانون الموازنة العامة، وعلى التقرير الملحق المتضمن توصيات جديدة قدّمها أعضاء المجلس، ثم ناقش المجلس بنود الموازنة بنداً بنداً، وبتصويته هذا يكون المجلس قد قطع شوطاً كبيراً في إقرار الموازنة العامة التي من المتوقّع أن يتم إقرارها في جلسة اليوم، على أن يليها رد مطوّل من وزير المالية يوضّح فيه جملة من القضايا المتعلّقة بكيفية تنفيذ الخطة الاستثمارية والمشاريع المعتمدة. وكانت الجلسة قد بدأت بمطالعة قدّمها رئيس لجنة الموازنة والحسابات حسين حسون عرض فيها جملة التعديلات التي أدخلتها اللجنة في متن تقريرها الأساسي، كما قدّم التقرير الإضافي الذي تضمّن جملة التوصيات التي اقترحها أعضاء المجلس، والتي تناولت استصدار التشريع اللازم لمؤسسة “الجريح”، التي تعنى بتقديم الخدمات الطبية لجرحى الحرب من العسكريين والمدنيين، وتقديم الدعم لعائلاتهم، والتوسّع في أبنية الهيئة العامة لأبناء وبنات الشهداء في كافة المحافظات، كما تضمنت زيادة اعتمادات وزارة الصحة من النفقات الجارية والاستثمارية لضمان تقديم الخدمة الصحية بالشكل الأفضل، والإسراع بترميم المنشآت الطبية والصحية في محافظات القطر، ومنها مشفى حمص ومشفى الحميات في حلب، وتأمين السلل الغذائية المتضمّنة أهم المواد الغذائية وتوفيرها للمواطنين ودعم الأندية الرياضية، وتسوية الديون المتعثرة بما يضمن حقوق الخزينة العامة، وإصدار القانون المتعلق بإعادة الإعمار في المحافظات، وتحسين الوضع المعيشي للمعلمين، وزيادة أجور ساعات التدريس لمن هم خارج الملاك، وربط مجمعات آبار مياه الشرب بخطوط كهرباء خارج التقنين.