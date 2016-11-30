مشاف روسية متنقلة إلى حلب.. و11 ألفاً يخرجون إلى المناطق الآمنة الـمصالحـة تقطـع مراحـل متقـدمـة فـي ريـف دمـشـق الـغـربـي

مع تقدم الجيش في أحياء شرق حلب تتوضح الحقيقة كاملة حول من هم أصدقاء الشعب السوري ومن هم أعداؤه ومن عملوا خلال السنوات الماضية للاستثمار في دماء هذا الشعب والنفخ في نار الحرب.

بالأمس تواصل خروج المدنيين من شرق حلب حيث خرج أكثر من 11 ألف شخص وكان في استقبالهم أبطال جيشنا الذين أمنوا لهم الوصول إلى المناطق الآمنة. وفيما أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزارتي الدفاع وحالات الطوارئ الروسيتين بإرسال مستشفيات متنقلة إلى سورية لتوفير الرعاية الطبية لسكان مدينة حلب والمناطق السكانية القريبة منها، هبت بعض الدول الأوروبية لنجدة مرتزقتها عبر التلويح بفرض عقوبات على روسيا الأمر الذي اعتبرته موسكو رداً على تحرير الجيش العربي السوري لأكثر من 80 ألفاً من أهالي حلب الذين كانوا رهائن لدى التنظيمات الإرهابية، بينما نفى نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف صحة التقارير الإعلامية الأميركية التي تتحدث عن مساع أميركية للتوصل إلى اتفاق مع روسيا حول حلب قبل انتهاء ولاية إدارة باراك أوباما.

وانطلاقاً من حرص الحكومة السورية على تعزيز المصالحات المحلية في مختلف المناطق بالتوازي مع عمليات الجيش لاجتثاث الإرهاب التكفيري وإعادة الأمن والاستقرار إلى عموم الأراضي السورية. أعلنت مصادر خاصة أن عمليات المصالحة والتسوية في بلدات خان الشيح وزاكية وكناكر والكسوة والحسينية والطيبة والمقيليبة ومرانة ومزارع دروشا بريف دمشق الغربي والجنوبي قطعت مراحل متقدمة.

وفي محاولة للتغطية على جرائمه واعتداءاته المتكررة على المدنيين والبنى التحتية والمواقع العسكرية في سورية والعراق زعم ما يسمى التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن أمس بأن عدوانه على موقع للجيش العربي السوري في دير الزور في 17 أيلول الماضي كان ناجماً عن “خطأ”.

وسط هذه الأجواء نفذ سلاح الجو في الجيش العربي السوري سلسلة غارات على مقرات وتحصينات التنظيمات التكفيرية المنضوية تحت مسمى جيش الفتح الإرهابي بريف حماة. وتركزت الغارات على مواقع وتحركات التنظيمات التكفيرية في طيبة الإمام واللطامنة وجنى العلباوي وسكيك وشمال معان وشمال كفر زيتا والزلاقيات والصياد بالريف الشمالي.

وأسفرت الضربات عن تدمير مقرات وآليات للتنظيمات الإرهابية إضافة إلى سقوط العشرات من الإرهابيين قتلى ومصابين.

وفي ريف حمص نفذ سلاح الجو طلعات مكثفة على تجمعات ومقرات التنظيمات الإرهابية وخطوط إمدادها في الرستن بالريف الشمالي، وأسفرت الطلعات عن تكبيد التنظيمات الإرهابية خسائر بالأفراد والعتاد الحربي وتدمير مقرين وعدد من الآليات.

وبالعودة إلى التفاصيل، أطلقت التنظيمات الإرهابية المنتشرة في ريف حماة الشمالي مساء أمس عدة قذائف صاروخية وطلقات متفجرة باتجاه الأحياء السكنية في مدينة محردة ما أسفر عن استشهاد امرأة وطفلها البالغ من العمر 8 سنوات وإصابة عدد من المواطنين بجروح متفاوتة الخطورة، كما أدت الاعتداءات عن وقوع أضرار مادية بعدد من المنازل والممتلكات العامة والخاصة.

وذكر مصدر في محافظة القنيطرة أن إرهابيين ينتشرون في أحراج جباثا الخشب أطلقوا ظهر أمس قذيفة صاروخية على قرية حضر بالريف الشمالي ما أسفر عن إحداث أضرار مادية كبيرة في منازل المواطنين واحتراق جرافة زراعية.

في الأثناء خرجت دفعات كبيرة من الأهالي المحاصرين من قبل التنظيمات الإرهابية التكفيرية في الأحياء الشرقية لمدينة حلب.

وأشار مراسلنا في حلب “عمار العزو” إلى أن 11 ألف شخص من العائلات المحاصرة من قبل التنظيمات الإرهابية في الأحياء الشرقية استطاعوا الخروج حيث يعمل عناصر الجيش العربي السوري على استقبالهم وتأمينهم ونقلهم إلى أماكن آمنة، ولفت إلى أن الجهات المعنية في المحافظة تعمل على تأمين مستلزمات إقامة المزيد من العائلات الفارة من الأحياء الشرقية والتي تحاصرها التنظيمات الإرهابية.

وفي سياق متصل، تفقد محافظ حلب حسين دياب والرفيق أمين فرع حلب للحزب أحمد صالح إبراهيم اليوم أماكن الإقامة المؤقتة في جبرين بحلب والمخصصة للعائلات التي خرجت من الأحياء الشرقية للمدينة. وبين المحافظ أن كل الجهود مستنفرة لتأمين الاحتياجات الخدمية والمعيشية، مؤكداً أن كل اللجان المشكلة في جبرين ستقوم بالعمل الدائم لتأمين كل ما يلزم من خدمات الإقامة والطعام والرعاية الصحية والتنفيذ الفوري لأي عمل يسهم في خدمة هذه العائلات الذين توليهم الدولة كل اهتمام انطلاقا من مسؤوليتها تجاه كل أبنائها.

إلى ذلك أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف أن الرئيس فلاديمير بوتين كلف وزارتي الدفاع وحالات الطوارئ الروسيتين إرسال مستشفيات متنقلة إلى سورية لتوفير الرعاية الطبية لسكان مدينة حلب والمناطق السكانية القريبة منها، والبدء في توفير المساعدة الطبية الكاملة لجميع المقيمين المحتاجين إليها من سكان حلب في أقرب وقت ممكن، وقال: إن هذه المهمة ينبغي أن تنفذ في أسرع وقت ، موضحاً أن وزارة الدفاع سترسل فريقاً طبياً خاصاً مع مشاف متعددة الاختصاصات تتسع لمئة سرير طبي مزودة بأقسام معالجة أمراض الأطفال وذات قدرة عملية لتلقي العلاج في العيادات الاسعافية فيها بمقدار 420 شخصا في اليوم، ولفت إلى أن وزارة حالات الطوارئ سترسل إلى سورية مستشفى متنقلاً يضم 50 سريراً لعلاج المرضى بمقدار 200 شخص يومياً.

وفي سياق متصل أكد بيسكوف أن روسيا تتبادل الآراء ووجهات النظر بشأن الوضع في حلب بشكل رئيسي مع السلطة الشرعية السورية. وقال بيسكوف للصحفيين عندما سئل عما إذا كان أجرى مناقشات مع الشركاء الغربيين بشأن تطورات الوضع في حلب : فيما يتعلق بحلب من المؤكد أن هناك تبادلاً في وجهات النظر عبر قنوات مختلفة ولكن الحوار يتم بشكل أساسي مع السلطات الشرعية في سورية. ولفت المسؤول الروسي إلى أن الكرملين ما زال مستمراً بالعمل مع إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما وإنه لم ينشئ أي اتصال مع فريق الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بشأن سورية بعد كما أنه ليس لديه أي خطط بهذا الشأن الآن، موضحاً أن ترامب لم يشكل فريقه وعلى أي حال فإن الرئيس الأمريكي الحالي أوباما لا يزال نظير الرئيس فلاديمير بوتين، وتابع إن الرئيسين الروسي بوتين والأميركي المنتخب ترامب يتشاركان بالخطوط العريضة فيما يتعلق بنهج السياسة الخارجية على الرغم من الاختلافات حول التفاصيل.

في الأثناء اعتبرت وزارة الدفاع الروسية أن تلويح الغرب بفرض عقوبات جديدة ضد موسكو جاء رداً على تحرير الجيش العربي السوري لأكثر من 80 ألفاً من أهالي الأحياء الشرقية لمدينة حلب الذين كانوا رهائن لدى التنظيمات الإرهابية، وأشار الناطق باسم الوزارة اللواء إيغور كوناشينكوف إلى أنه في الوقت الذي كان الساسة الغربيون يزعمون أنهم يدافعون عن المدنيين في حلب كانت التنظيمات الإرهابية تتخذهم دروعاً بشرية منذ عدة سنوات في حلب.

وأضاف كوناشينكوف اتضح اليوم أن تحرير أكثر من 80 ألفاً من سكان أحياء حلب الشرقية لم يكن أبداً جزءاً من خطط وزارات الخارجية البريطانية والفرنسية والأمريكية والبوندستاغ الألماني لذلك أطلقوا دعوات لفرض عقوبات جديدة على موسكو، وبين أن عشرات آلاف الأطفال يسكنون في المناطق التي أعاد الجيش العربي السوري الأمن والاستقرار إليها والتي تبلغ نصف مساحة الأحياء الخاضعة لسيطرة التنظيمات الإرهابية التي حرمت الأهالي لفترة طويلة من مياه الشرب والطعام والمساعدات الطبية في حين حصلوا على ذلك كله في المراكز الإنسانية التي نشرتها الحكومة السورية بالتعاون مع الجانب الروسي.

من جانبه نفى نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف صحة التقارير الإعلامية الأميركية التي تتحدث عن مساع أميركية للتوصل إلى اتفاق مع روسيا حول حلب قبل انتهاء ولاية إدارة باراك أوباما مشدداً على أنه في مثل هذه القضايا لا يتم الاتفاق على شيء حتى نتوصل إلى اتفاق بشأن كل شيء وخصوصاً فيما يتعلق بقضايا معقدة كالوضع في مدينة حلب.

وقال ريابكوف للصحفيين تعقيباً على مقال نشرته صحيفة واشنطن بوست الأميركية بشأن مساع محمومة يبذلها وزير الخارجية جون كيري لعقد اتفاق مع موسكو بشأن حلب: إن جوهر الاتفاقيات التي يتم العمل عليها حالياً لا تمت بصلة إلى ما ينشر في وسائل الإعلام، مضيفاً إن مضمون هذه المفاوضات سري والأسلوب المتبع عادة من الناحية الدبلوماسية في مثل هذه الاتفاقيات إننا لا نتفق على شيء حتى يتم الاتفاق على كل شيء فما بالك بقضية معقدة كحلب.

وحول احتمال إجراء لقاء بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأميركي قال ريابكوف: أنا لا أؤكد هذه المعلومة حيث لم يتم الاتفاق على هذا الأمر بعد ولذلك ليس بالإمكان أن أقول متى وكيف وأين سيجري لافروف اتصالات مع وزير خارجية الولايات المتحدة وقد يكون لقاء في روما أحد الاحتمالات الممكنة إلا أن شيئا لم يتحدد بعد.

في غضون ذلك بحث نائب وزير الخارجية الروسي مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى الشرق الأوسط وبلدان أفريقيا ميخائيل بوغدانوف مع السفير السوري لدى موسكو الدكتور رياض حداد الوضع في مدينة حلب في ظل الإنجازات التي يحققها الجيش العربي السوري في مجال مكافحة الإرهاب وإعادة الأمن والاستقرار إلى المدينة. ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء عن الخارجية الروسية قولها في بيان جرى في إطار المحادثة تبادل الآراء حول تطورات الوضع العسكري السياسي والإنساني في حلب وتم التركيز بشكل خاص على الوضع في شرق حلب في سياق الأعمال النشيطة للجيش السوري لمكافحة الإرهاب مع التشديد على ضرورة تقديم مساعدات إنسانية فعالة للسكان.

وفي بيروت أكد الرئيس اللبناني الأسبق إميل لحود أن سورية قوية وسوف تخرج منتصرة من الحرب الإرهابية الكونية التي تستهدفها وأن التفاف الشعب والجيش العربي السوري حول القيادة الحكيمة والصامدة هو سر هذا الانتصار بمؤازرة ودعم الحلفاء من المقاومين الإشراف والدول الصديقة. وقال لحود في بيان أمس إن سورية تقوم بحماية شعبها وأرضها من أكبر عدوان إرهابي منظم عرفه التاريخ بعد نكبة فلسطين بتحريض وتخطيط وتمويل أجنبي وبعضه للأسف من أمة العرب، وأشار إلى أن الانتصارات الميدانية التي يحققها الجيش العربي السوري وحلفاؤه والتضحيات التي يقدمها شعبنا إنما هي في الشكل والتوقيت والمضمون الدليل الأسطع على أن شعبا يريد الحياة في ظل دولة سيادية لا يمكن أن يقهر مهما بلغت الأثمان البشرية والمادية وتجربة لبنان وانتصاراته في عامي 2000 و2006 على أعتى عدوان لا تزال ماثلة في الأذهان وذلك بوجود حكم قوي وجيش بطل ومقاومة فاعلة وشعب صامد.

من جهة أخرى وفي محاولة للتغطية على جرائمه واعتداءاته المتكررة على المدنيين والبنى التحتية والمواقع العسكرية في سورية والعراق زعم ما يسمى التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن أمس بأن عدوانه على موقع للجيش العربي السوري في دير الزور في 17 أيلول الماضي كان ناجماً عن خطأ. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن القيادة الوسطى للجيش الأميركي قولها في بيان: إن أخطاء وقعت في جمع المعلومات الاستخبارية كما أن عناصر مناوبة من التحالف الدولي لم تتمكن من تعريف الهدف بشكل دقيق للإبلاغ عن أدلة مخالفة لمن يتخذون القرار بتوجيه الضربة وفقاً لادعائها.

وزعم الجنرال ريتشارد كو الذي حقق في الهجوم أمام الصحفيين بأن الأهداف التي ضربت أعتقد أنها جميعاً أهداف لتنظيم داعش، مضيفاً: ارتكبنا خطأ غير مقصود ومؤسفاً كانت وراءه بشكل أساسي عوامل بشرية في العديد من المناطق في عملية الاستهداف في محاولة منه للتغطية على الجريمة المبيتة والتي تؤكد دعم واشنطن للتنظيمات الإرهابية.