العراق: انطلاق عملية شرق الشرقاط وتطويق تلعفر

تقترب القوات العراقية المشتركة من محاصرة مدينة الموصل بالكامل من جهات الشمال والشرق والجنوب، في حين تحاول قوات الحشد الشعبي التقدّم من الغرب، وأكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن مدينة الموصل الخاضعة لسيطرة تنظيم “داعش” باتت معزولة حالياً بشكل كامل، وأشار إلى أنه لم يعد للتنظيم التكفيري أي خيارات، وأضاف: لا يزال بالإمكان استكمال عملية إعادة السيطرة على الموصل قبل نهاية العام الجاري.

كما أكد العبادي أهمية الدور الذي تلعبه قوات الحشد الشعبي في المعركة، وقال: إن إضفاء البرلمان العراقي قبل أيام صبغة قانونية على هذه القوات استهدف الحيلولة دون وجود أي مظاهر مسلحة خارج إطار الدولة في العراق.

ميدانياً، أعلن مصدر أمني إطلاق القوات العراقية عملية عسكرية لتحرير مناطق شرق الشرقاط شمال محافظة صلاح الدين من سيطرة تنظيم “داعش”، فيما طوّقت تلعفر غرب الموصل تمهيداً لاقتحامها.

واستعادت القوات العراقية السيطرة على قريتي شيال العبلي وشيال الأمام في الساحل الأيسر لقضاء الشرقاط شمالي محافظة صلاح الدين من إرهابيي تنظيم “داعش”، ورفعت العلم العراقي فوق مباني القريتين بعد تكبيد التنظيم الإرهابي خسائر فادحة.

من جانبها ذكرت قوات الحشد الشعبي في بيان أن قوات الحشد دمّرت رتلاً مكوّناً من ثماني سيارات لعصابات “داعش” الإرهابية غرب مدينة الموصل، وقال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس: إن العمليات جارية لإحكام الطوق على ناحية تل عبطة الاستراتيجية تمهيداً لاقتحامها وتحريرها من “داعش”، ضمن المرحلة الخامسة غرب الموصل، وأضاف: إن قوات الحشد الشعبي تمكّنت من تحرير العديد من القرى القريبة من الناحية، وبتحقيق الأهداف المرسومة ضمن الصفحة الخامسة لمحور الحشد الشعبي سيتم إعلان مرحلة جديدة حتى تحرير محور غرب الموصل من سيطرة “داعش” بشكل كامل. وقالت مصادر استخبارية عسكرية: إن طائرات الجيش وجهت استناداً إلى معلومات دقيقة من غرفة عمليات الحشد ضربة جوية استهدفت عناصر “داعش” في منطقة تل عبطة الجنوبي غرب الموصل وأسفرت عن مقتل 15 إرهابياً.

من جهته أعلن عضو مجلس محافظة نينوى حسام الدين العبار أن قوات مشتركة من الجيش والشرطة والحشد الشعبي طوّقت مدينة تلعفر من ثلاثة محاور، مشيراً إلى أن قوات الفرقة 15 في الجيش العراقي هي من ستتولّى عملية اقتحام مركز المدينة، وشدد على أن الحشد الشعبي ساهم في عمليات تحرير القضاء عبر تطهير مساحات كبيرة وعشرات القرى، ولكن مهمة الاقتحام سيتولاها الجيش.

في الجانب الإنساني، أكدت المتحدّثة باسم الأمم المتحدة رافينا شامدساني أن إرهابيي “داعش” قتلوا مدنيين في الموصل لعدم سماحهم بصعود قناصة على أسطح منازلهم ووضع قاذفات صواريخ عليها أو من اشتبهوا في أنهم سرّبوا معلومات أو يحاولون الفرار.

ووفق معلومات حصلت عليها الأمم المتحدة، فقد قتل الإرهابيون بالرصاص 27 مدنياً في ساحة المهندسين في شمال الموصل، فيما تمّ العثور على مقبرتين لضحايا “داعش” قرب مفرق الشبابيط وفي حي المهندسين.

وكالات