إجراءات ووسائل متقدّمة لمكافحة المتاجرة بالمخدرات

دمشق-البعث:

وطّنت إدارة المخدرات في وزارة الداخلية إجراءات ووسائل متقدّمة وحديثة من أجل مكافحة المخدرات والمتاجرة بها للحد من الظاهرة الخطيرة المتلازمة مع الإرهاب.

وأشار مدير إدارة المخدرات العميد رائد خازم في تصريح لـ “البعث” إلى أهمية التعاون مع الجهات المعنية للقضاء على الظاهرة بوجود الدعم من كل فئات المجتمع، وخاصة فئة الشباب المستهدفة، والمنظمات الشعبية والاتحادات والنقابات المهنية، وبيّن أن عدد قضايا المخدرات منذ بداية العام الحالي ولغاية 18/11/2016 بلغت 3899 قضية، وعدد المتهمين 4842 متهماً.